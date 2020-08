300 Jahre Garnisonsstadt Neuruppin: Ausstellungseröffnung im Klosterhof

Neuruppin

Was sind eigentlich Dragoner? „Dragoner sind halb Mensch, halb Vieh, aufs Pferd gesetzte Infanterie!“, zitiert Ulrich Gaebler den alten Spottvers. Mehr als 50 Besucher lauschen ihm – sie alle sind gekommen, um bei der Eröffnung der Ausstellung „300 Jahre Garnisonsstadt Neuruppin“ von den Kuratoren noch mehr Informationen zu bekommen, als jene, die auf deren Schautafeln zu lesen sind.

Ausstellungsmacher sind die Herren des Stammtischs Ruppiner Geschichte, die sich regelmäßig in Marco Leppins Klosterhof treffen. Der Wirt ist ebenfalls mit von der Partie – er sponsert die „ Hardware“. Es ist bereits die dritte Ausstellung, die sie für die Neuruppiner auf die Beine stellen: 2018 ging es um Kirchengebäude der Region, 2019 natürlich um Fontane. Und in diesem Jahr wird gezeigt, was 300 Jahre Garnison in einer Stadt so ausmachen und das Stadtbild prägen.

Schautafeln erläutern die verschiedenen Stationen und Regimenter. Quelle: Regine Buddeke

„Wer weiß denn von den heute 40-Jährigen, dass das Evi mal eine Kaserne war, ebenso das Justizzentrum? Und das Rathaus einst ein Lazarett?“, fragt Gaebler in die Runde. Begonnen habe die Geschichte als Garnisonsstadt mit brandenburgischen und preußischen Regimentern. Später waren Teile der Wehrmacht stationiert, es folgte die Rote Armee.

Peter Pusch, Ulrich Gaebler, Marco Leppin und seine Frau Anika (v.l.) Quelle: Regine Buddeke

„Wir erleben gerade, was es für einen Aufschrei gibt, wenn das Militär abgezogen wird“, so Gaebler. Militär stehe natürlich immer für Krieg und Tod – aber auf der anderen Seite auch für ökonomisches Hinterland. „2000 Soldaten des Panzerregiments 24 brauchten täglich 4000 Schrippen“, sagt er. Die Garnison habe die Ansiedlung von Bäckern und Fleischern, Sattlern und Zeugmachern, Schneidern und Brauern befördert und auch den Gebäudebau.

„Vieles verschwindet aus der Erinnerung – das wollen wir verhindern“, so Ulrich Gaebler, der mit seinen Mitstreitern vieles zusammengetragen hat, diese 300 Jahre Geschichte der Garnison im Wandel der Zeit angemessen zu illustrieren.

Die „Tafel-Macher“ stehen Rede und Antwort. Quelle: Regine Buddeke

„Wir haben das alles ehrenamtlich gemacht“, sagt auch der Historiker Peter Pusch. Der einzige Geldgeber ist der Wirt“ – mit einem dankbaren Nicken zu Marco Leppin.

„Wir laden ein zu einem Blick auf unsere Stadt.“ Das lassen sich die Gäste nicht zweimal sagen. „Das Thema interessiert mich“, sagt Jeannette Lehmann. Sie hat im Jahr 2000 an der Ausstellung „ Garnison – Konversion“ in der Neuruppiner Panzerkaserne mit recherchiert. „Ich bin sehr gespannt, wie die Männer solch eine Ausstellung präsentieren.“

Marco Leppins Klosterhof in Neuruppin. Quelle: Regine Buddeke

Die Ausstellung ist täglich außer Mittwoch ab 11 Uhr im Klosterhof Neuruppin zu sehen.

Von Regine Buddeke