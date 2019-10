Immer wieder ohne Führerschein am Steuer erwischt

Neuruppin

Sie kann es offensichtlich nicht lassen: Wiederholt wurde eine heute 31-Jährige aus Neuruppin von der Polizei am Steuer eines Autos erwischt – ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen.

Seit Mittwoch muss sich die gebürtige Berlinerin deswegen und wegen zweifachen Tankbetruges vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten. Sie wurde insgesamt 18 Mal angehalten, in der Zeit vom 6. März 2014 bis 16. Oktober 2015 und dann noch zwei Mal im Mai und Juli 2018.

Offensichtlich unbelehrbar

Dabei hat die junge Frau Erfahrung mit Gerichten. Bereits 2013 stand sie vor dem Zehdenicker Amtsgericht wegen zwölf ähnlicher Delikte. Da kam sie mit einer Bewährungsstrafe davon. Vom Amtsgericht Parchim war sie zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Der Auszug aus dem Bundeszentralregister weist eine Vielzahl von Verurteilungen der unterschiedlichsten Amtsgerichte aus, darunter Zehdenick, Berlin-Tiergarten, Oranienburg und andere.

Vor Gericht räumte die Frau nach Auskunft einer Gerichtssprecherin ein, an einigen Tagen gefahren zu sein, an anderen jedoch nicht.

Aus ihrer Sicht sitzt sie zu Unrecht auf der Anklagebank. Sie habe 2008 in Kiel ihren Führerschein gemacht, musste ihn allerdings für drei Monate abgeben, weil sie zu schnell gefahren war. Danach habe sie die Fahrerlaubnis nie wiederbekommen. So sagte sie es am ersten Verhandlungstag.

Immer wieder von der Polizei erwischt

Offenbar hatte die Polizei sie auf dem Kieker. Immer wieder wurde sie angehalten, beispielsweise weil die Beleuchtung ihres Autos nicht in Ordnung war. Ihre Ausreden waren unterschiedlich, so das Gericht. Mal hatte sie ihren Führerschein zu Hause vergessen, mal sich wie unter Zwang ans Steuer gesetzt.

Dass Fahren ohne Fahrerlaubnis kein Kavaliersdelikt ist, haben einige Verkehrsteilnehmer bereits erfahren müssen, die letztlich im Gefängnis landeten. Es ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.

An oberster Stelle steht die Verkehrssicherheit. Und die sieht der Gesetzgeber gefährdet, wenn sich jemand ohne eine Fahrerlaubnis ans Lenkrad setzt. Ersttäter kommen mit einer Geldstrafe davon. Unbelehrbare dagegen müssen auch mit Freiheitsstrafen rechnen.

Die 31-jährige Angeklagte wurde psychiatrisch begutachtet. Der Sachverständige wird am 19. November gehört.

Von Dagmar Simons