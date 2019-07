Neuruppin

Ein 31-jähriger Mann soll am Sonnabend zwischen 4 und 5 Uhr in einer Wohnung an der Neuruppiner Franz-Mehring-Straße seine zehn Jahre jüngere Lebensgefährtin geschlagen und über zerbrochenes Geschirr, das auf dem Boden lag, gezogen haben, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin hörte die Hilferufe der Frau und informierte die Beamten.

Die 21-Jährige hatte eine Platzwunde sowie mehrere kleinere Schnittwunden. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Er hatte 1,29 Promille. Der Mann darf für zehn Tage die Wohnung nicht mehr betreten.

In der Wohnung befand sich auch ein zweijähriges Kind. Die Polizisten informiertes deshalb das Jugendamt.

Von MAZ-Online