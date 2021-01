34-Jähriger Drogenhändler muss in Entziehungsanstalt  

Neuruppin

Die einzige Chance für den 34-jährigen Angeklagten von den Drogen weg zu kommen, ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt mit entsprechender Therapie, sagte die psychiatrische Sachverständige am Dienstag.

Hohe Haftstrafe für bewaffneten Drogenhandel

Dieser Auffassung schloss sich die dritte Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin an: Sie verurteilte den gebürtigen Eberswalder unter anderem wegen bewaffneten Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten. Gleichzeitig ordnete sie die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt an.

Am 15. April vergangenen Jahres durchsuchte die Polizei das Zimmer des 34-Jährigen im Obdachlosenheim in Neuruppin. Der Leiter der Einrichtung hatte sie gerufen, als er den Bewohner in seinem Zimmer eine Haschischpfeife rauchen sah.

Drogen und ein Hackbeil im Zimmer

Die Beamten entdeckten etwa 240 Gramm Amphetamin, 18 Gramm Cannabis und unterschiedliche Kleinmengen verschiedener Drogen, daneben eine Feinwaage, zwei Wasserpfeifen, ein Notizbuch unter anderem mit Namen und Spitznamen. Die konnte eine Beamtin einigen in der Drogenszene bekannten Leuten zuordnen, wie sie vor Gericht sagte. Auf dem Bett des Angeklagten lag ein Hackbeil mit scharfer Klinge – eine Waffe im Sinne des Gesetzes.

„Es lag griffbereit in seinem Zimmer. Er wollte sich im Falle eines Falles verteidigen und er hätte es jederzeit benutzen können“, sagte der Vorsitzende Richter.

Angeklagter schwieg

Der Angeklagte hatte sich vor Gericht weder zu den Vorwürfen noch zu seinem bisherigen Leben geäußert. Der Verteidiger rügte, dass die sicher gestellten Dinge nicht als Beweis verwertet werden dürften, weil die Beamten die Durchsuchung ohne richterlichen Beschluss durchgeführt hätten.

Sie hätten Gefahr im Verzug angenommen und deshalb keine richterliche Anordnung abwarten können, sagte eine Beamtin, konfrontiert mit dem Vorwurf. Für den Verteidiger gab es als Beweis für die Schuld seines Mandanten nur die Aussage eines ehemaligen Mitbewohners und das psychiatrische Gutachten. „Man kann die Tat dem Angeklagten zutrauen. Das ist aber kein Beweis“, sagte er und plädierte auf Freispruch.

Angeklagter ist seit Jahren drogensüchtig

Das Gericht war überzeugt, dass der Angeklagte einen Großteil der Drogen gewinnbringend verkaufen wollte, der Rest zum Eigenbedarf gedacht war. Wie der Angeklagte der Gutachterin gegenüber gesagt hatte, nimmt er seit seinem 17. Lebensjahr regelmäßig Drogen. „Er hat immer wieder gedealt, um den eigenen Konsum zu finanzieren“, so die Gutachterin.

Das brachte ihn immer wieder vor Gericht. Mit 16 Jahren wurde er erstmals straffällig. 2012 saß er das erste Mal eine Haftstrafe ab. Sein Vorstrafenregister weist 25 Eintragungen auf, darunter Strafen wegen Körperverletzung, Diebstahl, aber auch Drogendelikten. Laut Gutachterin schätzt er sich selbst als drogenabhängig ein. Wie er ihr sagte, will er weg von den Drogen, seine Lehre zum Beikoch beenden und wieder Kontakt zu seiner Tochter aufnehmen.

Gutachterin empfahl längere Behandlung

Bis dahin ist es ein weiter Weg. „Es ist eine längere Behandlung nötig. Eine Entgiftung allein reicht nicht aus“, so die Sachverständige. Sie empfahl eine Behandlungsdauer von zwei Jahren.

Ihr Gutachten überzeugte auch Staatsanwalt und Richter. „Der Angeklagte ist süchtig und seit Jahren Drogenabhängig“, sagte der Vorsitzende Richter. Ohne eine Therapie würde der Teufelskreis nach der Entlassung aus dem Gefängnis von neuem beginnen: Keine Wohnung, kein Job, wieder Drogen.

„Der Angeklagte kennt sein Problem und will es ernsthaft angehen“, so das Gericht. Bevor sich der 34-Jährige aber einer Behandlung unterziehen kann, muss er zuvor noch acht Monate seiner Strafe im Gefängnis verbüßen.

Von Dagmar Simons