36 Blumenampeln für Neuruppins Innenstadt

Neuruppin

Der Verschönerungsverein hat am Freitag in Neuruppin wieder seinem Namen alle Ehre gemacht – und auf dem Schulplatz sowie in der Neuruppiner Innenstadt insgesamt 36 mit Geranien bepflanzte Blumenampeln angebracht. „Wir machen das schon seit acht Jahren“, sagte Vereinschef Klaus-Eberhard Lütticke.

Eigentlich werden die Blumenampeln stets nach den Eisheiligen angebracht. In diesem Jahr habe sich die Aktion des Vereins, der gut 50 Mitglieder zählt, wegen der Corona-Pandemie etwas verzögert, so Lütticke. Die 36 Blumenampeln, die bis Ende Oktober hängen sollen, werden von Vereinsmitgliedern jede Woche bewässert.

Von Andreas Vogel