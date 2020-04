Neuruppin

Eine 37-Jährige hat am Abend des Karfreitags in Neuruppin für einiges Aufsehen gesorgt. Bereits gegen 20.30 Uhr beschrieb ein Augenzeuge der Polizei gegenüber eine Situation auf dem Parkplatz des Ruppiner Einkaufszentrums (Reiz), wonach eine unbekannte Frau mit dem Fahrrad auf den Parkplatz gefahren war, eine Vollbremsung hingelegt hätte und dabei stürzte.

Nachdem sie wieder aufgestanden war, so der Zeuge, sei sie an einen Pkw Audi herangetreten und riss den Heckscheibenwischer ab. Außerdem klaubte sie Müll von der Straße und warf ihn durch eine geöffnete Fensterscheibe ins Wageninnere.

Scheibenwischer abgerissen

Wenig später, gegen 21.20 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Heinrich-Rau-Straße in Richtung des Kreisverkehrs am Reiz, als er vor sich eine Radfahrerin wahrnahm, die ihr Fahrrad auf die Fahrbahn warf. Der Fahrer bremste deshalb – die Frau kam auf den haltenden Hyundai zu, spuckte mehrmals gegen das Auto und riss schlussendlich auch noch einen Scheibenwischer ab.

Der 43-Jährige stieg daraufhin aus, um die Frau an weiteren Taten zu hindern. Die wiederum schrie wild herum – der Mann zog sich daher sicherheitshalber zurück. Die Beifahrerin hatte die Szene zuvor gefilmt.

Schaden von rund 4000 Euro – mehrere Strafanzeigen

Die informierten Polizeibeamten konnten die 37-jährige Frau in Tatortnähe aufgreifen. Da die Frau mehrfach versuchte, die Polizeibeamten zu bespucken, wurde ihr eine Haube übergestülpt. Weil die 37-Jährige augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand war, wurde ein Notarzt gerufen – anschließend wurde sie in eine Klinik gebracht.

Gegen die 37-Jährige wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen. Sie hatte einen Sachschaden von insgesamt rund 4000 Euro verursacht.

