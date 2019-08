Neuruppin

Die vierte Runde der Mini-Genießertour – organisiert von der Regionalinititive Prignitz-Ruppin und der Märkischen Allgemeinen Zeitung zusammen mit dem Café/Bistro „ Wildwuchs“ in Neuruppin – findet am 20. August statt.

Zehn MAZ-Leser dürfen dann dabeisein und einen tollen Ausflug genießen. Liebe Leser, lassen Sie sich das nicht entgehen und bewerben Sie sich für den kulinarischen Ausflug. Sie besuchen zuerst zwei Erzeuger der Region und lassen sich danach ein Drei-Gänge-Menü aus Zutaten kredenzen, die von diesen Erzeugern stammen.

Das Besondere bei dieser Tour: Im „ Wildwuchs“ wird vegan gekocht. Nicht nur für veritable Fleischgourmets und Grillprofis ist dies die Chance, über den Tellerrand zu schauen und an diesem Tag Einblicke zu gewinnen, was man als Alternative zu tierischer Kost alles so Leckeres zaubern kann.

Die „ Wildwuchs“-Chefin Ulrike Lehmann serviert das Menü, das innerhalb der Aktion „Gemeinsam am Tisch“ noch bis Ende Oktober – immer donnerstags, freitags und samstags – auf ihrer Speisekarte steht. Die Aktion der Regionalinitiative (einer REG-Tochter) und den Regionalerzeugern wurde im November in Wittstock gestartet.

Erst zum Erzeuger, dann ins Restaurant

Treffpunkt der MAZ-Leser ist um 9 Uhr am „ Wildwuchs“ in der Wichmannstraße 23 in Neuruppin. Von dort aus geht es zuerst nach Herzberg in die Walnussmeisterei. Vivian Böllersen lädt dort zum Rundgang ein. Sie zeigt den MAZ-Lesern, wie Walnüsse aufgelesen, gewaschen und getrocknet werden. Außerdem wird erklärt, warum es nützlich ist, Walnussbäume zu pflanzen und was dabei zu beachten ist.

„Kaum jemand hat sich so stark auf Walnüsse spezialisiert, wie wir. Wir haben neben unserem eigenen Anbau von 200 Bäumen eine Baumschule mit 20 verschiedenen Walnusssorten und eine Walnuss-Manufaktur im Aufbau“, lässt Vivian Böllersen wissen. Natürlich erklärt sie auch gern, was man aus den vielseitigen Walnüssen alles herstellen kann: Likör aus grünen Walnüssen, verschiedene Walnusssorten und Öl aus den selbstgeknackten Nüssen dürfen die Besucher bei der Besichtigung auch kosten.

Seltene alte Getreidesorten

Von Herzberg aus geht es ins benachbarte Schönberg: Dort betreibt Rudi Mixdorf seinen „Biolandhof Föhrenlicht“. Der studierte Tiermediziner ist auch ein Pflanzen-Fan und hat es sich auf die Fahnen geschrieben, seltene Sorten anzubauen. Sein Hauptprodukt ist Leindotter für die Ölgewinnung. Nebenbei will er alte, extensive Getreidesorten anbauen. Extensiv bedeutet: Anbau auf großen Flächen, aber mit verhältnismäßig geringem Aufwand betrieben. Auch extensive Ölfrüchte wachsen auf seinen Agrarflächen.

Das Öl, so erklärt er, wird auf dem Hof selbst gepresst und naturbelassen in Flaschen abgefüllt. Verkauft wird ab Hof. Weitere Produkte sind Bio-Hühnereier und Biohonig sowie Bio-Gemüse der Saison aus dem Garten. Am 20. August wird Rudi Mixdorf einen Rundumblick auf den Hof und die Äcker ermöglichen und natürlich auch die Bienen und Hühner zeigen. „Alle Produkte, die gerade vorrätig sind, können die Besucher kosten – insbesondere Öl und Gemüse“, verspricht der Jung-Landwirt.

Rein pflanzlich und absolut gesund

Die letzte Station der Tour ist wieder das „ Wildwuchs“. Dort gibt es das Drei-Gänge-Regional-Menü, welches aus regionalen Zutaten gekocht wird. Die Vorspeise ist ein Kürbiscremesüppchen mit Hanfgriessnocken und Kürbiskernöl: Der Hanf etwa stammt von der Bioranch Zempow, das Öl aus Katerbow – die dortige Ölmühle wurde bei der dritten Tour bereits besichtigt.

Der zweite Gang wird spannend-wild. Der Wildkräutersalat ist mit Rudi Mixdorfs Leindotteröl angemacht. Die Hauptrolle aber spielen die Graupenpuffer mit Ziegenfrischkäse – letzterer kommt vom Papstthumer Auenhof. Abgerundet wird der Gang mit geschwenkter Salbei-Rote-Bete.

Das Dessert wird sommerlich-erfrischend: Ein Birnensorbet aus Pollys Eisdiele wird mit gerösteten Walnüssen aus Herzberg getoppt, dazu gibt’s frische Heidelbeeren aus Linum und Hanfnuss-Granola. „Wir wollen eine frische, lebendige Küche – mit pfiffigen Rezeptkreationen“, erklärt Ulrike Lehmann ihre Devise. Dazu gehört natürlich, dass die Zutaten saisonal ausgewählt werden und somit je nach Saison sehr unterschiedlich ausfallen. „Es gibt eine Vielfalt an pflanzlichen Farben und Geschmacksrichtungen – die wollen wir aus der Natur auf den Teller bringen.“

Die MAZ verlost am Montag zehn Plätze für die Tour

Bei dem Projekt „Gemeinsam am Tisch“ und der Genießer-Tour geht es den Gastronomen und Erzeugern darum zu zeigen, dass die Region geschmacklich so einiges zu bieten hat. Für die Gewinner der Tour ist dieser bekömmliche Ausflug kostenlos, die Fahrten zu den Höfen sind inklusive.

Die MAZ verlost zehn Plätze für die Genießer-Tour unter den Lesern, die am Montag, 12. August, zwischen 9 und 15 Uhr unter 0137/9 88 08 41 ( versatel, 0,50€/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend) anrufen. Die Gewinner werden am Mittwoch, 14. August, in der MAZ bekannt gegeben.

