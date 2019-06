Neuruppin

Ein 42-jähriger Mann ist am Dienstagmittag im Ruppiner See ertrunken. Die Neuruppiner Polizei geht derzeit von einem Badeunfall aus. Demnach sei der Mann an der Seepromenade in der Nähe der Fontanetherme ins Wasser gestiegen und untergegangen.

Um 11.45 Uhr alarmierte sein Bekannter die Polizei, die gemeinsam mit der Feuerwehr und Rettungsschwimmern nach dem Vermissten suchten. Gegen 13 Uhr entdeckten die Rettungskräfte seinen leblosen Körper. Versuche, den 42-Jährigen zu reanimieren, blieben erfolglos. Seinem Begleiter zufolge konnte der Mann schwimmen.

Von Hannah Rüdiger