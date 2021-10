Neuruppin

Hans-Joachim Winter ist beeindruckt, wie viele Menschen aus Ostprignitz-Ruppin den Opfern der Flutkatastrophe in Westdeutschland helfen wollen. Fast 42.000 Euro sind auf dem Spendenkonto eingegangen, das der Landkreis Ostprignitz-Ruppin eingerichtet hatte, nachdem der frühere Bürgermeister und Landrat von Kyritz seinen Spendenaufruf im August gestartet hatte.

Von Anfang an war klar, das dieses Geld in möglichst konkrete Projekte fließen soll und nicht in den großen anonymen Spendentopf, bei dem niemand genau sagen kann, wofür eine konkrete Spenden verwendet wird.

Solche konkreten Vorhaben vor Ort zu finden war in den ersten Wochen nach der Hochwasserkatastrophe nicht einfach. Vor Ort hatten alle erst einmal damit zu tun, ihr alltägliches Leben wieder irgendwie in ganz zu kriegen.

Drei Monate nach der Katastrophe vom Juli hat sich das schon etwas geändert. Jetzt ist auch klar, was genau mit den Spenden aus dem Kreis Ostprignitz-Ruppin passieren soll.

Spenden für die psychologische Hilfe nach der Katastrophe

Genau 41.351,34 Euro waren bis zu dieser Woche auf dem Spendenkonto eingegangen. Das Geld soll in zwei Projekte in den Landkreises Ahrweiler und Bitburg-Prüm fließen, in denen das Hochwasser viele Existenzen vernichtet hat.

Viele Menschen in Ahrweiler und der gesamten Region rundherum haben durch die Flut im Juli ihr gesamtes Hab und Gut verloren und wissen bis heute nicht, wie es weitergehen soll. Quelle: Harald Tittel/dpa

Im Kreis Ahrweiler soll damit ein mobiler Beratungsbus unterstützt werden, der ein Jahr lang durch die Flutregion von Ort zu Ort fahren wird und unter andere Beratung uns psychologische Hilfe für die Menschen vor Ort anbieten soll.

An fünf Tagen pro Woche werden Experten aus dem psycho-sozialen Bereich und der Jugendhilfe von morgens bis Abends insbesondere für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren, die von der Katastrophe oft schwer traumatisiert sind, ihre Hilfe anbieten.

Das ganze ist ein Projekt des Deutschen-Roten-Kreuzes Ahrweiler. Dessen Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde durch die Flut so stark beschädigt, dass sie noch auf lange Zeit gar nicht oder nur zum Teil nutzbar sein wird. Das Angebot an psychologischer Hilfe ist deshalb sehr eingeschränkt – gerade jetzt, da besonders viel Hilfe gebraucht wird, sagt Britta Avantario von der Kreisverwaltung in Neuruppin.

„Wir haben uns ganz bewusst entschieden, möglichst konkrete Vorhaben zu unterstützen“, sagt sie. Vor allem solche, für die es aus anderen Töpfen bisher vielleicht nicht ganz so viel Hilfe gibt. Und es sollten möglichst Projekte sein, eines anerkannten Trägers sein, bei dem klar nachvollziehbar ist, wohin das Geld fließt.

Für den Beratungsbus will das DRK zum Beispiel eine Psychologin bezahlen, die die Beratung in den betroffenen Bussen mit übernehmen soll.

Das DRK ist auch der Partner bei dem zweiten Projekt, im Landkreis Bitburg-Prüm. „Von dort hat man in der Berichterstattung nicht so viel gehört“, sagt Britta Avantario. Dabei wurde dieser Kreis von dem Hochwasser auch sehr heftig getroffen.

Hilfe für die Opfer der Flut wird noch lange nötig sein

Auch dort soll das Geld aus Ostprignitz-Ruppin in ein mobiles Angebot fließen. Geplant ist ein Bus, der Beratung und Unterstützung bei Anträgen aller Art bietet, von Fördermitteln für den Wiederaufbau bis zu sozialen Leistungen. Über dieses Beratungsmobil sollen die Menschen auch Kontakt zu Versicherungen, Ämtern und Behörden knüpfen können, Fahrdienste und psychologische Hilfe finden.

Ursprünglich hatte Hans-Joachim Winter gehofft, dass Ferienhausanbieter aus Ruppin Kindern aus der Flutregion vorübergehend Unterkunft bieten könnten, damit die von ihrem Alltag etwas Abstand bekommen. Dich für solche Angebote ist es offenbar noch zu früh, räumt Landrat Ralf Reinhardt ein. Danach gab es jetzt keine Nachfrage – Hilfe brauchen die Menschen im Westen Deutschlands aber noch sehr lange.

Der Landkreis nimmt unter der IBAN DE59 1605 0202 1730 0054 50 weiterhin Spenden entgegen. Wer helfen möchte, sollte unbedingt das Stichwort „Flutopferhilfe 6699260“ verwenden.

Von Reyk Grunow