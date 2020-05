48 neue Medizinstudenten lernen in Neuruppin

Neuruppin

Ein ganz besonderer Jahrgang Eigentlich ist eine gute Tradition, dass die Studierenden eines jeden neuen Semesters an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin mit einer Immatrikulationsfeier begrüßt werden, wozu auch ein Gruppenbild gehört. Doch in Corona-Zeiten ist vieles anderes.

„Eine total schräge Situation“

So hat zwar am 6. April für die 48 neuen Medizinstudenten der Lehrbetrieb begonnen, aber der neue Jahrgang war noch kein einziges Mal gemeinsam in der Fontanestadt, denn wegen der Corona-Pandemie gibt es eine virtuelle Lehre am Computer. „Das ist eine total schräge Situation“, sagt Hochschulsprecher Eric Hoffmann.

Anzeige

Auf ein Gruppenfoto müssen die Studenten, die sich unter rund 600 Bewerbern durchgesetzt haben, dank des Anatomieprofessors Andreas Winkelmann und seiner beiden Helfer dennoch nicht verzichten. Das Foto zeige die besonderen Lehr- und Lebenssituation der Studenten, so Hoffmann.

Weitere MAZ+ Artikel

Von Andreas Vogel