Zwischen Schrott und Rarität: 600 Händler kommen zum Oldtimer- und Teilemarkt nach Wulkow

Wulkow

Die Liste ist schon jetzt lang, dabei startet der Oldie- und Teilemarkt in Wulkow erst in drei Wochen. Mehr als 600 Händler haben sich dafür aber schon angemeldet: Oldtimerfans, Experten, Sammler und Verkäufer aus halb Europa.

Zwei Tage lang dreht sich Mitte November in Wulkow alles um alte Autos, Motorräder und motorisierte Vehikel jeder Art. Der Neuruppiner Oldie- und Teilemarkt startet schon zum 35. Mal, wie immer am letzten Wochenende des Martinimarkts.

Der Markt in Neuruppin ist einer der größten seiner Art in ganz Ostdeutschland. Geöffnet ist das riesige Gelände in Wulkow für Besucher am Freitag 8. November, von 7 bis 18 Uhr und am Sonnabend, 9. November, von 5.30 Uhr bis 18 Uhr. Am Sonntag ist der Teilemarkt bereits wieder geschlossen.

Der Sonntag lohnt sich nicht

In den vergangenen Jahren dauerte der Markt meist drei Tage lang. „Aber das lohnt sich einfach nicht“, sagt Ralf Perschnick, der Geschäftsführer der Neuruppiner Arbeitsfördergesellschaft EAN, die den Oldiebasar seit vielen Jahren organisiert.

Die Händler kommen für das Großereignis aus halb Europa nach Wulkow, vor allem aus Osteuropa: die meisten aus Deutschland, viele aber auch aus Polen, Tschechien, der Ukraine oder Rumänien, aber auch Händler aus den Niederlanden sind dabei, aus Skandinavien oder Frankreich.

Ralf Perschnick leitet die städtische Arbeitsfördergesellschaft EAN, die den Markt organisiert. Quelle: Peter Geisler

Etwa 10.000 Besucher kommen für den Markt jedes Jahr nach Neuruppin. Viele hoffen, in dem Wirrwarr aus Altmetall genau das Teil zu finden, dem sie oft seit Monaten oder Jahren nachjagen.

Die Angebote reichen von Autoteilen jeder Art und jeden Alters über komplette Oldtimer, Ersatzteile aus neuer Produktion über Ausstattung bis hin zu historischen Anleitungen und Ratgebern für jede Frage rund ums Fahrzeug. Dazu kommen etwa 20 Imbissstände mit den verschiedensten Angeboten.

Tausende Besucher und viele Baustellen

Weil Aufbau und Einrichtung aufwändig sind, können Händler bereits am Donnerstag, 7. November, ab 8 Uhr anreisen. Viele haben sich schon bereits in den vergangenen Monaten angemeldet. Wer das noch nicht getan hat, kann es noch bis Freitag, 25. Oktober, auf der Internetseite der EAN nachholen.

Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Auf den Straßen rund um den Teilemarkt könnte es noch voller werden als in früheren Jahren schon. Grund sind die vielen Baustellen, etwa in Wulkow selbst, auf der B 167 in Richtung Grieben und an den Autobahnabfahrten Neuruppin und Fehrbellin.

Besucher zahlen 5 Euro Eintritt pro Tag, für Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre ist der Eintritt frei. Händler können sich noch bis 25. Oktober unter www.ean-neuruppin.de im Internet anmelden.

Von Reyk Grunow