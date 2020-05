75 Jahre Kriegsende: Wie mutige Neuruppiner den Beschuss der Stadt verhinderten

Neuruppin

Schon der Erste Weltkrieg hatte viel Leid und Elend nach Neuruppin gebracht. 650 „Heldensöhne“ der Stadt waren gefallen, kaum eine Familie blieb vom Tod eines Sohnes oder Vaters verschont.

Und auch die viel zitierten „goldenen Zwanzigerjahre“ waren für die meisten Neuruppiner nicht so golden. Das Deutsche Reich war durch den Versailler Vertrag und die im Juni 1920 durchgeführte Konferenz von Boulogne verpflichtet worden, 269 Milliarden Goldmark als Reparationen zu zahlen.

Anzeige

Schlechte Zeiten für Neuruppin

So kamen auch für Neuruppin schlechte Zeiten. Der Weltkrieg war verloren, die Inflation hatte Geldentwertung und den Verlust von Sparguthaben zur Folge. Es stellte sich eine große Arbeitslosigkeit ein, die Ende der 1920er Jahre noch durch die Weltwirtschaftskrise verschärft wurde.

Weitere MAZ+ Artikel

Einzug des Bataillons durch ein eigens errichtetes Stadttor am Rheinberger Tor am 31. März 1928. Quelle: Regional-Verlag Ruppin

Entsprechend groß war der Jubel der meisten Bürger der Stadt, als am 31. März 1928 das Infanterie-Regiment Nr. 5 in Neuruppin einzog. Und auch für die weitere Aufrüstung begeisterte sich das Volk (siehe Info-Kasten).

300 Jahre Militärtradition in Neuruppin Die Stadt Neuruppin hat eine lange Militärtradition, die bis in die Zeit des Großen Kurfürsten zurückreicht; damals bezogen Regimenter hier Winterquartier. Seit 1714 ist Neuruppin Garnisonsstadt. Damals zog das Backhoffschel Kürassier-Regiment als erste ständige Garnison nach Neuruppin 1732 hielt das Regiment „Kronprinz“ Einzug in der Stadt. Der gerade erst aus seiner Festungshaft entlassene Kronprinz Friedrich sollte sich als Kommandeur bewähren. 1740 hielt das Infanterie-Regiment Nr. 34 „Prinz Ferdinand“ Einzug. 1858 gab es in Neuruppin 10 000 Einwohner und 750 Militärangehörige, 1912 waren es schon 17 000 Einwohner und 1790 Militärangehörige. Nach den Reichseinigungskriegen (1864-1871) investierte das Kaiserreich massiv in Militärbauten, dort entstanden viele Kasernenanlagen in Neuruppin. Unter großem Jubel der Bevölkerung zog am 31. März 1928 das Infanterie-Regiment Nr. 5 in die Stadt ein. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde wieder tüchtig aufgerüstet. So wurde auch der Neuruppiner Flugplatz aus dem Boden gestampft. 1935 erfolgte der Austausch des Infanterie-Regiments 5 gegen das Artillerie-Regiment 75. An der Alt Ruppiner Allee wurde der Kasernenkomplex für das Panzer-Regiment errichtet.

Bei den Überfällen auf Polen, Dänemark, Norwegen, Luxemburg, Niederlande, Belgien und Frankreich waren Artillerie, Panzer und Flugzeugpiloten aus Neuruppin bestens aufgestellt. Nach dem Blitzsieg im Juni 1940 gegen Frankreich, kamen Teile der Neuruppiner Verbände als strahlende Sieger wieder zurück und wurden in Siegesparaden bejubelt.

Neuruppiner Soldaten zählten zu den ersten Kriegsopfern

Doch zu den deutschen Verlusten im Krieg gegen Polen zählten auch 15 Panzersoldaten aus Neuruppin als erste Opfer. Und es sollten viele folgen. Die Neuruppiner sehnten sich nur noch danach, dass der Krieg bald vorüber sein möge.

Das Tagebuch der unbekannten Neuruppinerin. Quelle: Cornelia Felsch

Am Dienstag wurde das Tagebuch einer unbekannten Neuruppinerin für die Jahre 1941 bis 1945, herausgegeben von Manfred Neumann (Neumühle) und Jutta Hagenschulte ( Bochum), der Öffentlichkeit vorgestellt. In diesem Tagebuch hat die Unbekannte Tag für Tag das für sie Wichtigste in wenigen Zeilen notiert. Hier einige wenige Auszüge:

27. Februar 1945 – Man merkt, daß die Front nahe ist. Auto an Auto, Soldaten, Verwundete. Gott Lob noch kein Geschieße.

9. März 1945 – Es werden Barrikaden gebaut, man wartet nur auf den Russen. Ist das eine grausige Zeit.

10. April 1945 – Ein grauenvoller Tagangriff ( Luftangriff) auf uns. Eine Menge Menschen und Häuser sind nicht mehr, es war fürchterlich.

28. April 1945 - Volle Verzweiflung in der Stadt, die Russen ganz nahe, alle Weiblichkeit soll flüchten, aber wohin? In Hunger und Elend hinein.

1. Mai 1945 - Ein furchtbarer Tag. Beschießung Neuruppins. Zwei Granaten gingen direkt neben uns herunter, durch ein Wunder wurden wir errettet. Abends Einmarsch der Russen.

Die Stimmung in Deutschland hatte sich bei Teilen der Bevölkerung verändert. Tod, Zerstörungen, Not, Elend und die Angst vor Luftangriffen waren allgegenwärtig.

Am 30. April erschienen zwei Flugblätter in Neuruppin. Das eine hatte der Kreisleiter der NSDAP, Hans Kerner, verfasst.

Darin heißt es: „Der Feind steht nun auch in unserer engsten Heimat. Augenblicklich zwar noch 20 Kilometer vor Neuruppin, so daß eine direkte Gefahr für den Moment nicht besteht. In Kürze muss aber damit gerechnet werden, dass wir Kampfgebiet sind.

Aufruf des Kreisleiters der NSDAP Hans Kerner am 30. April 1945 Quelle: Regional-Verlag Ruppin

Mit Fliegerangriffen ist jederzeit zu rechnen. Der beste Schutz ist ein Keller, während der Aufenthalt in den Wäldern oder sonst im Freien wegen der Splitterwirkung gefährlicher ist.Räumungsbefehl kann von mir nicht gegeben werden, weil es unverantwortlich wäre, große Menschenmengen auf die Straße zum Wandern zu schicken, ohne die Gewißheit haben zu können, daß sie betreut werden. Außerdem ist die Gefahr eines Tieffliegerbeschusses zu groß.Ich gebe deshalb der Ruppiner Bevölkerung den Rat, so lange wie möglich in den Kellern und Wohnungen zu bleiben, weil dort noch am besten die vorhandenen Lebensmittel gesichert sind und wenigstens ein Obdach vorhanden ist. Bei stärkeren Kampfhandlungen sind evtl. die nächsten Dörfer aufzusuchen, bis in der Stadt wieder Ruhe ist. Ich stelle jeden diesen Entschluss frei.“

Das Flugblatt schließt pathetisch mit „ Adolf Hitler hat das Beste gewollt. ... Übermächtige Feinde wollen es anders .... Wenn auch die Zukunft hart sein wird, das Leben geht weiter. Es lebe der Führer!“

Das war das letzte Lebenszeichen des NSDAP-Kreisleiters Kerner. Er verließ die Stadt Neuruppin noch in derselben Nacht für immer, ohne Spuren zu hinterlassen.

Ebenfalls am 30. April erschien der persönliche Aufruf des Herausgebers der „Märkische Zeitung“ Walter Engelbrecht. Der berichtet, dass „der Russe“ bereits über die Oder und tief bis nach Mecklenburg vorgedrungen sei, und aufgrund der „niederschmetternden Tatsachen, die für eine günstige Wendung keinen Raum mehr lassen“, der SS-Reichsführer Himmler den Amerikanern die bedingungslose Kapitulation angeboten habe – aus Sicht der NS-Durchhaltepropaganda eine unerhörte Behauptung. Und gefährlich, so etwas laut zu sagen.

Aufruf des Herausgebers der Märkischen Zeitung, Walter Engelbrecht, vom 30. April 1945. Quelle: Regional-Verlag Ruppin

Engelbrecht schreibt weiter: „Schon aber steht der Russe vor unseren Toren, seine Panzerspitzen befinden sich bereits in Rheinsberg! Wir müssen damit rechnen, dass er in Kürze auch in unserer Stadt eindringt. Flucht ist zwecklos geworden; die Landstraßen sind verstopft, zugleich dem Angriff der Tiefflieger ausgesetzt. – So bleibt nur übrig, auszuharren.

Wir müssen uns selbst helfen. Eine Anzahl Ruppiner Bürger hat von sich aus Maßnahmen eingeleitet, die Ordnung aufrecht zu erhalten, und es steht zu hoffen, daß ein nach der Gesamtlage aussichtsloser Kampf vor und in unseren Mauern sich vermeiden läßt.“ Engelbrecht rät abschließend: „Wir versehen uns für einige Tage mit Trinkwasser und Lebensmitteln und warten die allernächsten Ereignisse in unseren Kellern ab. Bewahrt Ruhe und Ordnung!“

Walter Engelbrecht wurde für den Aufruf zum Tode verurteilt

Der Herausgeber der Märkischen Zeitung wurde daraufhin verhaftet und von einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt. Als einziger Zeuge dieses Prozesses kam der NSDAP-Kreisleiter Kerner zu Wort. Die Strafe sollte am nächsten Morgen vollstreckt werden, wurde jedoch in der Nacht in eine 15-jährige Zuchthausstrafe umgewandelt.

Tatsächlich wurde die Stadt Neuruppin von mutigen Bürgern am 1. Mai 1945 kampflos übergeben.

Am 16. Mai 1954 erschien in der „Märkischen Volksstimme“ ein Augenzeugenbericht jenes 1. Mai von Herbert Vick und Max Sasse. Die Märkische Volksstimme schrieb:

„Am späten Nachmittag war der Aufmarsch der Roten Armee am Ostufer des Ruppiner Sees zum Artilleriebeschuss abgeschlossen. Es wurden einige Schüsse aus kleinkalibrigen Kanonen abgegeben, die aber keine zerstörerische Wirkung hatten.

An der Stelle, an der die drei Neuruppiner mit der weißen Fahne ins Ruderboot stiegen, steht heute eine Gedenkstele. Sie befindet sich an der Uferpromenade in Höhe der Therme. Quelle: Henry Mundt

Über Lautsprecher wurde aufgerufen, die Stadt kampflos zu übergeben. Beherzte Bürger hissten schließlich die ersten weißen Fahnen. Pfarrer Reinhold Bittkau, der Kaufmann Herbert Vick und der Sohn des Schuhmachers Vogt auf der Pfarrkirche. Max Sasse, Hermann Jerx, Erich Dieckhoff auf der Klosterkirche.“

Neuruppiner hissten eigenmächtig weiße Fahnen

Auch an der damaligen Adolf-Hitler-Schule, der heutigen Montessori-Schule, sollen weiße Flaggen gehisst worden sein.

Die drei Neuruppiner Bürger Elfriede Kühl (später Mahling), Rudi Knolleisen und Hans Solf ruderten in einem Boot mit einer weißen Fahne über den See, um den sowjetischen Kommandos die kampflose Übergabe der Stadt zu melden.

Die Russen aber waren zunächst misstrauisch. Sie setzten die drei Parlamentäre in das erste Fahrzeug ihres Konvois. Weil die Seedammbrücke kurz zuvor von den Nazis gesprengt worden war, mussten sie den Umweg über Alt Ruppin nehmen. Die Truppen zogen am Nachmittag ohne Gegenwehr kampflos in Neuruppin ein. Mutige Neuruppiner haben so einen Beschuss der Stadt durch die Russen verhindern können.

Lesen Sie mehr Historisches aus Neuruppin:

Von Peter Pusch