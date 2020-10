75 Jahre Reifen-Beier in Neuruppin

Neuruppin

Die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg war in Deutschland von einem Mangel an Ressourcen und an den notwendigsten Dingen gezeichnet – so auch in Neuruppin.

Improvisation und Ideenreichtum waren deshalb an der Tagesordnung. Einer, der gerade hier die Chance erkannte, etwas zu Wiederbelebung der Wirtschaft zu leisten war Manfred Beier. Im Oktober 1945 machte er sich in einer kleinen Hinterhofwohnung in der Bahnhofstraße an die Arbeit und begann mit der Reparatur von Auto, Traktoren – und Landmaschinenschläuchen.

Anzeige

Sowjetische Soldaten zum Urlaubszug gefahren

Seine Dienste nahmen nicht nur die Neuruppiner dankend in Anspruch, sondern natürlich auch die damalige Besatzungsmacht. Nebenher besorgte sich Manfred Beier selbst noch einen fahrbaren Untersatz und begann vor allem die russischen Offiziere mit seinem Taxi nach Schwedt zu chauffieren, von wo aus sie mit dem Zug in Richtung Sowjetunion den Urlaub antraten.

Schnell wurden die Räume zu klein, und man musste sich nach einer anderen Bleibe und vor allem nach Werkstatträumen umsehen. Fündig wurden die Beiers in der Wallstraße 1, wo sich auch heute noch ein Firmensitz der Familie befindet – erkennbar auch an den vielen Autos auf dem Bürgersteig davor.

Zweistöckige Werkstatt in einem alten Pferdestall

Nach dem Umbau der Räume und vor allem dem Umgestalten des Ladengeschäftes als Reparaturwerkstatt im Jahre 1950 weitete Manfred Beier seine Geschäftstätigkeiten immer weiter ins Umland von Neuruppin aus, so dass man bereits vier Jahre später von einer Frau Strahler den benachbarten Pferdestall kaufen und diesen zu einer zweistöckigen Werkstatt ausbauen konnte.

Längst hatte sich die Firma Beier im damaligen Neuruppin einen Namen gemacht und Manfred Beier selbst sich zum Vulkanisiermeister weitergebildet. Am 19. Februar 1954 bekam er von der damaligen Handwerkskammer Potsdam den Meisterbrief überreicht.

Bernd Beier vor dem Meisterbrief seines Vaters. Quelle: Peter Lenz

Ein Kessel explodiert

Nur wenige Jahre später, im Jahre 1960 dann der große Schicksalsschlag für die noch junge Firma und natürlich auch für die Familie: Durch eine fehlerhafte Schweißnaht an einem der Vulkanisierkessel kam es zu einer gewaltigen Explosion, welche nicht nur die Werkstatt völlig zerstörte, sondern auch noch mehrere der benachbarten Häuser in Mitleidenschaft zog. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Der damals gerade einmal zehn Jahre alte Sohn Bernd erinnert sich, dass in der halben Straße die Fensterscheiben geborsten waren und man monatelang die umherliegenden Steine zusammentragen und vom Mörtel befreien musste, um diese bei dem Wiederaufbau zu verwenden.

Versicherung bezahlte den Schaden

Glücklicherweise so Bernd Beier, zahlte die damalige Versicherung den gesamten Schaden. Eine neue Werkstatt entstand und bot von da an auch neue Möglichkeiten das Geschäft auszubauen und zu erweitern.

Manfred Beier selbst führte das Unternehmen dann noch bis zum Jahr 1971, um es dann endgültig an seinen Sohn Bernd zu übergeben. Dieser hatte zunächst beim damaligen VEB Reifendienst eine Lehre als Vulkanisierer gemacht, bevor er zum Wehrdienst bei der NVA eingezogen wurde.

Der Meisterbrief von Bernd Beier. Quelle: E-Mail-MVD

Dort eignete sich Bernd Beier noch weitere Kenntnisse in Kfz-Technik an, so dass er 1971 dann endlich die väterliche Firma übernehmen konnte. Am 25. August 1972 wurde auch Bernd Beier der Meisterbrief im Vulkanisierhandwerk überreicht, und somit wurde Bernd Beier auch gleichzeitig mit 22 Jahren der jüngste Meister der DDR.

Bis 1979 wurde dann weiterhin in der Wallstraße geschraubt und gewuchtet, bis das Gebäude einfach nicht mehr den Anforderungen entsprach und abgerissen wurde. Um den Geschäftsbetrieb weiter zu gewährleisten, kaufte Bern Beier die damalige Elf-Tankstelle in der Neustädter Straße und baute diese zur Werkstatt um.

Firmenleitung in dritter Generation

Inzwischen hatte auch sein Sohn Rene Beier in der Zeit von 1993 bis 1997 eine Ausbildung zum Automechaniker absolviert und konnte die Firma am 1. Septe,ber 1999 in der dritten Generation und von seinem Vater Bernd übernehmen. In dieser Zeit entstand auch das neue Gebäude in der Wallstraße 1 , mit modernen Wohnungen und einer Autowerkstatt im Erdgeschoss.

Bernd Beier selbst hält seinem Beruf als Reifenmonteur bis heute die Treue, auch wenn er die Firma längst an seinen Sohn übergeben hat. Und wenn er am 22. Oktober seinen 70. Geburtstag feiert, kann er gleichzeitig auf 75 Jahre Reifen- Beier und auf eine Neuruppiner Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Von Peter Lenz