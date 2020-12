79-jähriger Mann kracht bei der Fahrt durch Neuruppin gegen andere Autos

Neuruppin

Ein Rentner hat am Samstagnachmittag für demolierte Autos in Neuruppin gesorgt. Gegen 14.30 Uhr beschädigte der 79-jährige Renault-Fahrer beim Ausparken in der Virchowstraße einen geparkten Peugeot. Danach entfernte er sich einfach von der Unfallstelle in Richtung August-Bebel-Straße.

In der Wallstraße kam der 79-Jährige dann nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Poller und schob einen dahinter geparkten VW in eine Metallumrandung der Wallanlagen. Auch dort entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort.

Es blieb nur noch die Vollbremsung

In der Gerhard-Hauptmann-Straße – also auf der Bundesstraße 167 – auf Höhe des Bahnübergangs kam der Senior mit seinem Renault schließlich so weit nach links von seiner Fahrbahn ab, dass andere Autos im Gegenverkehr nur durch Notbremsungen weitere Unfälle vermeiden konnten. Einem Fahrer gelang es letztlich, die Weiterfahrt des 79-Jährigen zu unterbinden.

Der alte Mann wies körperliche Mängel auf, die erhebliche Zweifel an der Fahrtauglichkeit begründen. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und übergab ihn an Familienangehörige. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2500 Euro.

