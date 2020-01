Die knapp 200 Schüler der Neuruppiner Wilhelm-Gentz-Schule sollen während der Umbauarbeiten ihrer Schule in 80 Container umziehen, die in der Nähe aufgestellt werden sollen. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren, denn ab Mitte April soll in den Containern auf dem einstigen Kohleplatz unterrichtet werden.