80 Corona-Tests in Wittstock geplant

Neuruppin

Am Dienstag sollen in Wittstock rund 80 Personen auf das neuartige Coronavirus getestet werden. Die Kreisverwaltung will damit sichergehen, dass sich das Virus nicht unter den Flüchtlingen, die in der Region leben, unbemerkt ausbreitet.

Indes ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin von Sonntag auf Montag nicht gestiegen. Demnach gibt es aktuell 76 Infizierte, wobei nur noch zwei Personen im Krankenhaus behandelt werden müssen. 35 Menschen gelten derweil bereits als genesen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Mitte April war bei Tests in Rheinsberg entdeckt worden, dass sich in der Prinzenstadt mehrere Flüchtlingsfamilien mit dem Virus infiziert hatten. Sie wurden daraufhin zur Isolation im Jugenddorf Gnewikow untergebracht. Zudem wurden in Neuruppin 120 Flüchtlinge getestet, die möglicherweise Kontakt zu ihren Landsleuten hatten, die in Rheinsberg leben. Das bestätigte sich nicht.

Auch in Neustadt und Wusterhausen geprüft

Allerdings gab es mehrere Corona-Fälle bei Flüchtlingsfamilien in Kyritz, auch diese wurden daraufhin in Gnewikow untergebracht.

Laut Kreissprecher Alexander von Uleniecki liegen inzwischen ebenfalls die Ergebnisse für die Tests von 88 Personen vor, die in der vergangenen Woche in Wusterhausen geprüft wurden, sowie von 54 Menschen, die ebenfalls in der Vorwoche in Neustadt (Dosse) getestet wurden. In all diesen Fällen gab es keine Corona-Befunde.

Fortgesetzt werden auch die Tests auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken in Neuruppin. Am Montag kamen zum sogenannten Drive-In-Coronatest 30 Patienten. Wie viele sich für Dienstag angemeldet haben, war am Nachmittag noch nicht ganz klar. Im Laufe der Woche sollen auch noch 25 Personen in Lindow getestet werden.

Von Andreas Vogel