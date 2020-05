Corona: Zwei weitere Infizierte in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Die Zahl der Corona-Infizierten aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist wieder leicht gestiegen. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung zwei neue Fälle. Je einer stammt aus dem Raum Rheinsberg und Wittstock.

Insgesamt wurden damit seit Beginn der Krise 89 Menschen festgestellt, bei denen das Virus durch einen Test nachgewiesen wurde oder die trotz negativer Tests offensichtlich an Covid-19 erkrankt sind.

Vier dieser 89 Infizierten werden zurzeit im Krankenhaus stationär behandelt. Wenigstens 60 Personen haben die Erkrankung bereits überstanden und gelten als genesen, so Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

Hotline des Landkreises ist auch am Brückentag erreichbar

Für Bürgerinnen und Bürger, die Fragen rund um die Corona-Viren, zu Infektionsgefahren oder Sicherheitsvorkehrungen haben, hat der Landkreis eine Hotline geschaltet. Auch wenn der größte Teil der Verwaltung am Freitag, 22. Mai, wegen des Brückentages nach Christi Himmelfahrt geschlossen bleibt, ist die Hotline erreichbar.

Von 9 bis 12 Uhr beantworten Mitarbeiter der Kreisverwaltung unter 03391/6 88 53 76 Fragen zu den Coronaviren und Covid-19. Bisher hatte der Landkreis die Hotline auch sonnabends angeboten. Am Wochenende gab es zuletzt so wenige Anfragen, dass die Nummer am Samstag künftig nicht mehr besetzt ist.

Von Reyk Grunow