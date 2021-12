93 neue Corona-Fälle am Wochenende in OPR – auch eine Schule ist betroffen

Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Wochenende insgesamt 93 neue Corona-Fälle für Ostprignitz-Ruppin gemeldet. Demnach ist von den Neuinfektionen auch eine Schule betroffen. Um welche es sich dabei handelt, das blieb am Sonntag jedoch unklar. Denn eine Auskunft dazu gab es nicht.

Mitgeteilt wurde lediglich, dass am Sonnabend – wie schon am Freitag – 72 Neuinfektionen registriert wurden und am Sonntag 21 hinzukamen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin ist laut dem Berliner Robert-Koch-Institut nach knapp zwei Wochen wieder unter die Marke von 500 gesunken. Sie wurde für Sonntag mit 477,7 angegeben. Die Inzidenz im Landkreis war am 23. November nach dem 11. Januar zum zweiten Mal in diesem Jahr über die Marke von 500 gestiegen und hatte am 29. November den bisherigen Höchstwert von 560,7 erreicht.

Ruppiner Kliniken müssen wieder planbare Eingriffe verschieben

Wegen der angespannten Corona-Lage sehen sich die Ruppiner Kliniken gezwungen, weitere Einschränkungen bei der Gesundheitsversorgung vorzunehmen, um intensivpflichtige Patienten behandeln und die Notfallversorgung aufrecht erhalten zu können. Deshalb werden „alle nicht dringlichen und planbaren Operationen verschoben“, so die Kliniken.

Im Neuruppiner Krankenhaus werden (Stand Freitag) 26 Covid-Patienten stationär behandelt. Acht von ihnen befinden sich auf einer Intensivstation, drei müssen künstlich beatmet werden. Unter den 26 Covid-Erkrankten in der Klinik befinden sich auch zwei Kinder unter zwölf Jahren.

Von Andreas Vogel