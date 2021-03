Neuruppin

Der Bau der neuen Ampeln an der Autobahn-Anschlussstelle Neuruppin verzögern sich. Wie die Havellandautobahn-Gesellschaft am Freitag mitteilte, wird die Vollsperrung der Auf- und Abfahrt in Richtung Berlin um eine Woche verlängert – bis Freitag, 19. März. Kraftfahrer werden gebeten, die Anschlussstelle Neuruppin Süd zu nutzen.

Die Havellandautobahn-Gesellschaft baut noch bis 2022 die A 24 sowie die A 10 aus. Die A 10 wird zwischen dem Dreieck Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder demnächst für einige Tage voll gesperrt – vom 26. März, 22 Uhr, bis zum 29. März, 4 Uhr. Grund sind Arbeiten an einer Brücke. Eine Umfahrung wird ausgeschildert, hieß es.

Von MAZonline