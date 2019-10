A24: Abfahrten Fehrbellin und Neuruppin gesperrt

Neuruppin/Fehrbellin

Vom 25. bis 28. Oktober wird die Autobahn A24 erneut wegen eines Brückenabrisses gesperrt. Dann ist die alte Brücke an der Abfahrt Neuruppin an der Reihe. Doch schon vorher und auch danach müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen.

Bereits ab Montag, 21. Oktober, ist die Auf- und Abfahrt Fehrbellin in Richtung Berlin für mehrere Wochen gesperrt. Von Montag, 4. November, dann auch die Auf- und Abfahrt von bzw. zur A24 an der Anschlussstelle Neuruppin in Richtung Berlin. Das teilt die Havellandautobahn-Gesellschaft jetzt mit.

In dieser Zeit sollen die Rampen, die von der Brücke auf die neue Fahrbahn führen, umgebaut werden. Die Sperrung der Auf- und Abfahrt Neuruppin dauert voraussichtlich bis 20. Dezember. Im Richtung Hamburg sind beide Anschlussstellen weiter offen.

Von Reyk Grunow