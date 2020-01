A24: Autobahn-Auffahrt Neuruppin weiter gesperrt

Neuruppin

An der Autobahnauffahrt Neuruppin kommen weiterhin keine Fahrzeuge in Richtung Berlin auf die A24. Seit November ist die Anschlussstelle dort teilweise gesperrt und wird es auch noch einige Tage bleiben. Ursprünglich war geplant, die Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Berlin vor Weihnachten wieder freizugeben. Doch die Bauarbeiten haben sich dort verzögert.

Seit Ende Dezember können zwar wieder Autos, die in Richtung Berlin auf der A24 unterwegs sind, in Neuruppin die Autobahn verlassen. Die Auffahrt in Richtung Hauptstadt bleibt aber voraussichtlich bis Mitte Januar dicht, teilt die Havellandautobahn-Gesellschaft als Betreiber der Strecke auf Nachfrage mit. Ein Datum für die Freigabe gibt es noch nicht.

Von Reyk Grunow