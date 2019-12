A24: Auffahrt Fehrbellin wieder frei

Fehrbellin

Autofahrer können etwas aufatmen: Die Bauarbeiten an der Autobahnauffahrt Fehrbellin sind für dieses Jahr weitgehend abgeschlossen. Seit Freitag ist die Anschlussstelle wieder voll befahrbar. Die Ab- und die Auffahrt in Richtung Berlin wurden am Vormittag wieder für den Verkehr freigegeben, teilte die private Havellandautobahn-Gesellschaft mit.

Seit Oktober war die Abfahrt in Richtung Berlin gesperrt. Zum einen wurde die Verbindung von der Landesstraße zur Autobahn völlig neu angelegt. Zum anderen haben Baufirmen die Fahrbahn der A24 in Richtung Berlin aus Beton neu gebaut. Aus demselben Grund ist die Autobahnauf- und -abfahrt Neuruppin in Richtung Berlin weiterhin gesperrt.

Von Reyk Grunow