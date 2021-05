Walsleben

Am Mittwochabend kam es auf der Autobahn 24 in Höhe Walsleben zu einem Transporter-Brand. Der brennende Wagen stand auf dem Seitenstreifen und sorgte für einen langen Stau in Fahrtrichtung Berlin. Bei der Anfahrt der Feuerwehren aus dem Amt Temnitz waren die mächtigen Rauchwolken schon von Weitem zu sehen.

Die Feuerwehrleute mussten Atemschutzmasken tragen, als sie gegen die Flammen vorgingen. Sie löschten unter anderem mit Spezialschaum. Der Transporter war aber nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus.

Am Mittwochabend kam es auf der A24 bei Walsleben in Fahrtrichtung Berlin zu einem Transporter-Brand. Die Feuerwehr löschte mit Spezialschaum. Quelle: Alexander Bergenroth

Die Insassen konnten sich vorher in Sicherheit bringen. Vor Eintreffen der Feuerwehr soll es zu mehreren kleineren Explosionen gekommen sein. Mehrere Gaskartuschen und Gasflaschen seien abgezischt.

Die A 24 Richtung Berlin musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der zerstörte Transporter wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Was den Brand auslöste, muss nun ermittelt werden.

Von Alexander Bergenroth