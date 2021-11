AC/DX begeistert 400 Fans im Neuruppiner Kulturhaus mit den großen AC/DC-Hits

Neuruppin

„Bad Boys Boogie“ dröhnt es aus den voll aufgedrehten Boxen. Voll aufgedreht ist auch das Publikum – 400 AC/DC-Fans sind am Samstagabend ins Neuruppiner Kulturhaus gekommen, um die großen Hits der weltbekannten Australier zu hören. Und ja, Bad Boys wollen die fünf Rocker von AC/DX auch sein – schon um ihren Vorbildern auf authentische Art zu huldigen.

Die Bühne brennt von der ersten Minute: Wenn das Alter Ego des Leadgitarristen Angus Young – natürlich stilecht in Schuluniform – wie ein Springteufel über die Bühne fegt, einbeinig hüpft, den Stolperer übers Kabel imitiert und ekstatisch zuckend auf dem Boden weiterspielt, ohne dass seine wie Lava glühenden Riffs und kreischenden Slides an Wucht einbüßen, dann ist das schon pure Energie. Die sich aufs Publikum überträgt, wenn der Leadsänger das Volk lockt und anheizt – immer wieder kommt ein Chor aus dem Saal, Teufelsgabeln recken sich in die Luft.

Dampfsäulen schießen aus der Bühne wie Geysire, Flammenfontänen setzen noch eins drauf. Die Jungs auf der Bühne haben die Originale studiert, nach 20 Jahren auf AC/DCs Spuren kann ihnen so schnell keiner etwas vormachen. „High Voltage“ hämmert es in jedem Winkel und vom Ohr direkt in Herz und Bauch.

Der Sänger, der nicht nur Dank seiner Glencheck-Schiebermütze den Stil Brian Johnson gut rüberbringt aber auch dessen Vorgänger Bon Scott sängerisch zur Ehre gereicht, wiegt sich linkisch-lasziv in der Hüfte, das Angus-Young-Double rammt ihm rhythmisch-lasziv den Gitarrenhals zwischen die Beine. „Shook me all Night long“ läutet zur Pause.

Das Publikum ist begeistert und singt laut mit. Quelle: Thomas Lox

Ein Dudelsack – klar darf der nicht fehlen – ruft die Menge zurück in den Saal. „It’s a long way to the Top“ dröhnt es, die Regler sind weit offen. „Dirty Deeds“ lässt die Fans jubeln – sie bekommen was sie wollen: Die ganz großen Hits werden samt und sonders unters frenetisch jubelnde Publikum geworfen.

AC/DX dicht an den Vorbildern von AC/DC

Der Leadgitarrist wringt einmal mehr sein Instrument aus und dann kommt sie: „Whole Lotta Rosie“. Im Fatsuite, mit Strapsen und überquellender Oberweite, rauscht das drall-pralle Weib herein und betört die Musiker, die sich, Gesicht in Busen, an sie kuscheln. Der Gitarrist steht x-beinig da wie ein Pennäler, der pullern muss, etwas später legt er einen launige Strip hin – auch das den Originalen abgeschaut. Lüstern lässt er die Krawatte über’n Rücken rubbeln, reißt das Hemd auf. Blank zieht er nicht, zeigt dafür rücklings seine Boxershorts mit AC/DX drauf.

Wenn die Höllenglocke dröhnt. Quelle: Thomas Lox

Dann senkt sich die oben schwebende riesige Glocke nach unten, das Alter Ego Brian Johnsons wird zum Höllenengel und schlägt drohend tiefe Töne aus den „Hells Bells“. Jetzt kommt es Schlag auf Schlag: „The Jack“, „Thunderstruck“. „Thunder“ brüllt die Menge rhythmisch, Blitze zucken aus den Scheinwerfern. Und die Musik donnert.

Das Publikum im Neuruppiner Stadtgarten war hin und weg

Dann der irische Klassiker „Loch Lomond“ – fein gezupft aus der Gitarre – es ist nur eine Finte, bevor der Gtarrist die Fans auf die Höllenautobahn schickt. „Highway to Hell“ – das Angus-Young-Alias trägt rote Teufelshörnchen, die er später mit den Fingern mimt. „TNT“ dröhnt, der Sänger screamt, das Publikum jubelt. Hinter dem Schlagzeuger stehen stumm die Kanonen und warten auf ihren Einsatz.

Von Regine Buddeke