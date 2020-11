ASB unterstützt Neuruppiner Senioren beim Supermarkt-Einkauf

Neuruppin

Der Wochen-Einkauf? Nur mit Chauffeur und Träger. Für Erika Fichtner geht das anders auch gar nicht, die 80-Jährige ist fast blind und musste ihr Auto aufgeben. Insofern ist die Neuruppinerin dankbar und glücklich, dass sie beim Lebensmitteleinkauf Unterstützung vom ASB-Fahrdienst bekommt – wie etliche andere Neuruppiner Senioren auch, sogar Rollstuhlfahrer kommen so in den Einkaufsmarkt.

„Wir wurden immer donnerstags von einem Shuttle von daheim abgeholt, zum Real gebracht und nach anderthalb Stunden wieder abgeholt und heimgefahren. Die ASB-Mitarbeiter haben auch beim Tragen geholfen – alles war wunderbar organisiert“, sagt sie.

ASB-Mitarbeiter mit Einkaufszettel unterwegs

Auch jetzt, in Corona-Zeiten, sei alles bestens geregelt. Zwar gehen die Senioren nicht mehr selbst in den Supermarkt – stattdessen bekommen die ASB-Mitarbeiter Einkaufszettel, die sie für die älteren Menschen abarbeiten und die Einkäufe bis zum Kühlschrank liefern. Und zwar kostenlos für die Rentner – die bezahlen nur die Waren, nicht aber den Service rundherum.

Als vor einigen Monaten bekannt wurde, dass Real von der Edeka-Gruppe übernommen wurde, machte sich Erika Fichtner schon Sorgen – war es doch bislang so, dass der Real-Markt die Fahrtkosten des Einkaufs-Service getragen hatte. Der Edeka-Konzern teilte jedoch im Sommer mit, diese Finanzierung einzustellen.

„Wir haben uns Sorgen gemacht, dass die Shuttle-Fahrten nicht weitergeführt werden“, sagt Erika Fichtner, die sich mit den anderen aus ihrer Fahrgemeinschaft schon überlegt hat, die Touren vielleicht nur noch alle 14 Tage in Anspruch zu nehmen aber dafür dann den Service aus eigener Tasche zu bezahlen. „Wir könnten ja zusammenlegen. Aber viele, die ich kenne, können sich das schlicht nicht leisten“, sagt die Neuruppinerin.

Finanziell derzeit für den ASB eine zusätzliche Belastung

Seit September stemmt der ASB, der seine Schützlinge nicht im Regen stehenlassen will, die Lebensmittel-Fahrten nunmehr allein. Fahrdienstleiter Uwe Brühl weiß, dass die rund 15 bis 20 Senioren, die pro Woche den Service beanspruchen, diesen auch dringend brauchen. Auch er ist an einer Weiterführung interessiert, auch wenn es finanziell derzeit für den ASB eine zusätzliche Belastung bedeutet.

„Fahrdienste sind jetzt in Coronazeiten eh schwer gebeutelt“, weiß er. Vom Landkreis gebe es keine Entschädigungen – etwa für weggebrochene Schulfahrten. „Wir hatten ein Vierteljahr quasi keine Einnahmen“, sagt er. Auf Dauer sei das nicht verkraftbar.

ASB-Mitarbeiterin Hilke Papenbrock ist optimistisch, dass eine Lösung gefunden werden kann. „Wir bemühen uns, das Angebot aufrecht zu erhalten, sagt sie. Natürlich sei Real ein Super-Partner gewesen – gleichwohl schließt sie nicht aus, dass die Absage von Edeka womöglich revidierbar ist.

Suche nach neuem Kooperationspartner

„Wir suchen jedenfalls mit Hochdruck nach einem neuen Kooperationspartner für den Einkaufsservice“, sagt sie und ist froh, dass in der ersten Jahreshälfte zumindest die Personalkosten des Einkaufs-Services Dank einer Soforthilfe der Aktion Mensch für ein paar Monate gedeckt waren.

„Grundsätzlich ist es unser Anliegen, die Senioren zu aktivieren, sie an die Hand zu nehmen und ihnen den Einkauf als Erlebnis zu ermöglichen. Sie kommen raus, sind unter Menschen, können selbstbestimmt ihre Waren aussuchen. Ein wirklich schönes Angebot, das es unbedingt zu halten gilt“, sagt sie. Bis Ende des Jahres ist der Service in jedem Fall gesichert, so Hilke Papenbrock.

Mit Warnweste durch den Supermarkt

Derzeit steuern die ASB-Mitarbeiter in beschrifteter Warnweste durch den Supermarkt, um klar zu demonstrieren, dass hier nicht gehamstert sondern für andere eingekauft wird. „Vorher gab es da schon einmal Irritationen bis Rüpeleien seitens anderer Kunden“, erklärt Papenbrock.

Irgendwann, wenn der Teil-Lockdown Geschichte ist, hofft Erika Fichtner, werde sie wieder selbst im Supermarkt einkaufen können. „Die ASB-Helfer sind alle so nett – es ist schon fast wie ein privater, vertrauter Kontakt“, lobt sie.

Von Regine Buddeke