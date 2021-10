Ab Freitag gibt es in OPR kaum noch Corona-Testmöglichkeiten

Neuruppin

Vor ein paar Monaten sind sie noch wie Pilze aus dem Boden geschossen, jetzt schließen die Teststellen nach und nach im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. In Neuruppin und Rheinsberg wird es ab Freitag nächster Woche voraussichtlich keine einzige mehr geben.

Ein Hauptgrund für die Schließung der Testzentren ist, dass die Tests ab dem 11. Oktober kostenpflichtig werden und die Anbieter nicht mehr mit einer ausreichenden Nachfrage rechnen. Das Ende der kostenlosen Tests begründet das Bundesgesundheitsministerium damit, dass mittlerweile allen Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann.

DRK bildet weiterhin Tester aus

Ähnlich sieht es auch der Neuruppiner DRK-Chef Ronny Sattelmair: „Wir sind allwöchentlich im Landkreis unterwegs und bieten Impfungen an. Mittlerweile kann man sich den Impfstoff sogar aussuchen. Deshalb fahren wir die Testinfrastruktur jetzt herunter.“

Nach über sechs Monaten schließen die DRK-Teststellen in Rheinsberg und Neuruppin am 7. Oktober. Notwendige PCR-Tests wird das DRK allerdings weiterhin in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt durchführen. Außerdem sollen weiterhin Tester ausgebildet werden, die dann Schnelltests in Firmen oder bei Veranstaltungen durchführen können.

In Wittstock und Fehrbellin gibt es noch Tests

Nur Testzentren, in denen man sich spontan einen Nachweis holen kann, wird es so nicht mehr geben. „Wir haben im Lauf der Pandemie viel geleistet. Aber mittlerweile haben wir unsere Grenzen erreicht“, sagt Sattelmair. Viele Mitarbeiter hätten unzählige Überstunden geleistet, um die Tests anbieten zu können.

Diese Personen haben noch Anspruch auf kostenlose Tests Für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, bleiben die Schnelltests kostenlos. Weitere Ausnahmen sind: Kinder unter zwölf Jahren, Studierende aus dem Ausland, die mit einem in Deutschland nicht anerkannten Impfstoff geimpft wurden, Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen teilnehmen sowie Coronainfizierte, die sich nach der Quarantäne freitesten. Auch Schwangere haben, trotz Impfempfehlung, noch bis zum 31. Dezember Anspruch auf kostenlose Tests.

Auch die Volkssolidarität schließt ihre Impfzentren. In Rheinsberg werden am Donnerstag die letzten Tests durchgeführt, in Neuruppin am Freitag. Die Nachfrage sei in den letzten Tagen immer weiter gesunken. „Wir haben damals mit dem Testen begonnen, um die Menschen in der Krisensituation zu unterstützen. Mittlerweile sind aber viele geimpft“, sagt Geschäftsführer Andy Stolz. Er vermutet, dass die Nachfrage noch weiter sinken wird, sobald die Tests kostenpflichtig werden.

Ihre Teststelle in Wittstock will die Volkssolidarität allerdings noch aufrecht erhalten – für die eigenen Mitarbeiter, aber auch für Dritte, die sich noch testen lassen wollen. 20 Euro soll ein Schnelltest dort nächster Woche kosten. Die Kosten muss jeder Anbieter ab Montag selbst festlegen. Bei der Fehrbelliner Teststelle von Esta Ruppin werden die Tests 15 Euro kosten. Die Stelle wird Samstagmorgen geöffnet bleiben, während die in Neuruppin ganz geschlossen werden soll.

Private Anbieter rechnen mit geringer Nachfrage

Für private Anbieter lohnt sich das Geschäft mit den Tests nicht mehr. Der Testwagen vor dem Obi-Markt, der von dem Düsseldorfer Beratungsunternehmen Kloepfel betrieben wird, hat seine Türen bereits geschlossen. „Der zuständige Testleiter ist derzeit erkrankt. Aber die Teststelle soll sowieso am Freitag ganz schließen“, sagt Christian Fischer, der Sprecher des Unternehmens. Es sei fraglich, ob der Wagen deshalb überhaupt nochmal öffne.

Das Unternehmen hatte zwischenzeitlich rund 100 Teststellen in ganz Deutschland, zum Ende der Woche schließen die letzten 18. „Wir rechnen nicht mit einer ausreichenden Nachfrage, da die Menschen die Tests ab Montag selbst zahlen müssen. Das Geschäft wird sich so nicht tragen“, sagt Fischer.

Nur die Impfung bleibt kostenlos

Die letzte Testmöglichkeit in Neuruppin könnte das Autohaus Kelch bleiben, das donnerstags und freitags testet. Allerdings zweifelt auch Inhaber Matthias Kelch, ob er nächste Woche weiter machen wird. „Wir sind derzeit noch in der Klärung. Es kann aber gut sein, dass wir damit aufhören. Die Tests sind schließlich kein zweiter Geschäftszweig, sondern sind vorrangig für unsere Kunden gedacht“, sagt er.

Eine Möglichkeit sind noch die Hausärzte. Tests für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, sollen von der Krankenkasse übernommen werden. Für Selbstzahler wird es allerdings auch hier teuer: Sie müssen laut Kreissprecher Alexander von Uleniecki mit Kosten um die 70 Euro rechnen.

Fest steht: Für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, wird es immer schwieriger, noch an geeignete Testnachweise für einen Restaurant- oder Veranstaltungsbesuch zu kommen. Damit bleibt ab nächster Woche die Schutz-Impfung die einzig kostenlose Maßnahme gegen Corona.

