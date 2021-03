Ab Mittwoch, 10. März, bietet der DRK-Kreisverband in Neuruppin kostenlose Corona-Schnelltests an, ohne Voranmeldung. Der Verband hat sich 1000 Schnelltests besorgt und rechnet damit, dass auch Nachschub schnell besorgt werden kann. Sollte der Andrang am Mittwoch zu groß sein, wird es wohl doch auf Anmeldungen hinaus laufen.