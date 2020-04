Ab Montag rollen wieder mehr Busse durch den Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Kyritz

Die Ostprignitz-Ruppiner-Personennahverkehrsgesellschaft teilt mit, dass sie ab Montag, 20. April, „weitestgehend“ in den Schulfahrplan übergeht. Einzelne Fahrten werden also auch weiterhin nicht angeboten. Folglich wird betont: „Wir bitten alle Fahrgäste, sich über www.orp-busse.de über Änderungen zu informieren. Vereinzelte Fahrtstreichungen werden in den Fahrplantabellen hervorgehoben.“

Mobilitätszentrale der ORP auch wieder länger erreichbar

Seit Ende März rollten die Busse aufgrund der Corona-Einschränkungen nur im Ferientakt. Nun aber ist ab dem 20. April auch die sogenannte Mobilitätszentrale wieder wie gewohnt erreichbar, und zwar montags bis freitags 6.30 bis 18 Uhr unter 03391/40 06 18.

Die mindestens 60-minütige Frist für telefonische Rufbusvoranmeldungen bleibt bestehen. Fahrten vor 7.30 Uhr müssen am Vortag bis 18:00 Uhr angemeldet werden.

Saisonfahrplan startet am 1. Juni

Aufgrund der Corona-Pandemie wird der geplante Start für den touristisch interessanten Saisonfahrplan vom 1. Mai auf 1. Juni verschoben. Dies betreffe beispielsweise die Kyritzer Linie 701 zum Untersee und die Strecke Neuruppin-Rheinsberg und noch weiter, wofür ein Fahrradanhänger vorgesehen ist.

