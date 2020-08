Lindow/Rheinsberg

Die Diskussionen um die Sicherheit an Badestellen schlägt weiter Wellen – nicht nur in Rheinsberg. So sollen die zwei Stege im städtischen Freibad von Lindow noch vor der nächsten Badesaison mit speziellen Toren versperrt werden, die nur von der Badeaufsicht geöffnet werden. Mit diesem Schritt will sich Lindow vor etwaigen Klagen nach Badeunfällen am Steg schützen.

Lindows Amtsdirektor Danilo Lieske ( SPD) rechnet nach einer ersten Schätzung mit Kosten von etwa 20 000 Euro für die zwei Tore. Diese müssten so errichtet werden, dass sie nicht so einfach zu umgehen sind, sagte Lieske am Freitag.

Stege in Lindow als Abgrenzung zu den Häfen

Für den Amtsdirektor sind die Diskussionen um die Steganlagen nicht neu. In Lindow gebe es jedoch eine besondere Situation, so Lieske. Denn die beiden Stege seien zugleich die „bauliche Abgrenzung“ zum Yachthafen auf der einen und zum Segelhafen auf der anderen Seite.

Die zwei verwitterten Holzstege waren erst 2015 abgerissen und danach durch Konstruktionen aus Stahl und Kunststoff ersetzt worden. „Die halten eigentlich für die Ewigkeit“, sagt Danilo Lieske. Aber aus „verkehrsrechtlichen Gründen“ will Lindow nun doch noch mal was in die Anlagen investieren – sofern die Stadtverordneten am 13. August zustimmen.

Bürgermeister zu Geldstrafe verurteilt

Auslöser für die Diskussion um die Sicherheit an Badestellen war ursprünglich ein Urteil des Bundesgerichtshofes ( BGH) aus dem Jahr 2017. Der BGH hatte in einem Fall entschieden, bei dem sich ein zwölf Jahre altes Mädchen beim Baden in der Leine einer Boje verfangen hatte und von dieser unter Wasser gezogen wurde.

Das Kind konnte zwar nach mehreren Minuten unter Wasser gerettet werden, erlitt aber irreparable Hirnschäden und ist nun zeitlebens pflegebedürftig. Nach Auffassung der Richter trifft die Gemeinde, die die Badestelle unterhält, Schuld.

Das Urteil sorgt noch immer deutschlandweit für Aufregung in den Kommunen – zumal im Frühjahr nach einem tragischen Unfall in Hessen, bei dem drei Kinder in einem Dorfteich ertrunken waren, ein weiteres Urteil gefallen ist, das für Unruhe sorgt. Denn der dortige Bürgermeister wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 12 000 Euro verurteilt. Der Ortschef hätte den Teich mit einem Zaun sichern müssen, so das Gericht.

Schwochow drängt auf Abriss oder Gesetzesänderung

Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB-Freie Wähler) drängt deshalb auf einen Abriss der Badestege in der Stadt und den Ortsteilen – oder das Gesetz müsse so geändert werden, dass die Bürgermeister für derartige Unglücksfälle an den Badestellen nicht mehr haftbar gemacht werden können.

„Rückbau ist schon wegen der Folgen für den Tourismus eigentlich keine Lösung“, so Schwochow. Rheinsberg gehört mit seinem Schloss und den vielen Seen und Wäldern seit Jahren zu einem der größten Anziehungspunkte für Besucher in Brandenburg. Jährlich gibt es mehr als 560 000 Übernachtungen in Rheinsberg.

Freke Over: Haftung gilt auch für kaputte Wege

Die Stadtverordneten haben dem Bürgermeister aber ausdrücklich untersagt, die Stege abreißen zu lassen. Vielmehr soll das Stadtoberhaupt gemeinsam mit anderen Kommunen sowie dem Landestourismusverband nach einer Lösung suchen.

„Ich weiß nicht, warum sich der Bürgermeister an den Stegen abarbeitet. Die Haftung gilt doch auch für kaputte Gehwege und Spielgeräte“, sagt Freke Over, Chef der Linken in der Rheinberger Stadtverordnetenversammlung.

Over glaubt zudem, dass Rheinsbergs Bürgermeister die Schreiben von Städte- und Gemeindebund sowie dem Versicherer der Gemeinden, dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA), nicht richtig gelesen und interpretiert hat.

Linke: Die Badestellen müssen frei bleiben

Denn im Normalfall tritt die Versicherung KSA für Unglücksfälle in den Gemeinden ein – und nur, wenn die Gemeinde zuvor konkret auf eine Gefahr hingewiesen wurde und diese nicht behoben habe, dann müssten der Bürgermeister oder die Stadtverordneten haften. Das sei bisher aber nicht der Fall gewesen, sagt Freke Over.

„Die Badestege und der freie Zugang zu den Seen sind das besondere Merkmal und wirtschaftliche Potenzial unserer Region“, betont der Abgeordnete. Over sieht den Bürgermeister weiterhin in der Pflicht: „Die Heide ist frei geblieben, und die Bürger werden dafür sorgen, dass die Badestellen auch frei bleiben.“

Von Andreas Vogel