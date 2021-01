Trotz des Drängens von Landrat Ralf Reinhardt (SPD) wird das Impfzentrum in Kyritz erst am 3. Februar an den Start gehen. Das hat Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnisgrüne) beim Impf-Gipfel am Mittwochabend erklärt. Allerdings soll es wegen der angespannten Corona-Lage in Ostprignitz-Ruppin eine „mobil-stationäre Lösung“ geben. Wie diese aussehen wird, das ist noch unklar.