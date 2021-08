Achtung, ABC-Schützen: Polizei rät, worauf man auf den Straßen achten sollte

Neuruppin

Der erste Schultag steht bevor: Ab kommendem Montag müssen Fahrzeugführer wieder besonders Acht geben. Die zahlreichen ABC-Schützen müssen erst lernen, wie man sich im Straßenverkehr richtig bewegt, teilt die Polizei mit und wirbt um Rücksicht und Besonnenheit.

Jeder könne etwas zur Sicherheit der Kleinen beitragen. Man solle immer bedenken, dass Kinder Geschwindigkeiten und Entfernungen noch schlecht einschätzen können. Auch ist ihr Handeln oft spontan und sie lassen sich schnell ablenken. Deshalb sollte man als Auto- oder Motorradfahrer immer darauf gefasst sein, dass sie spontan die Fahrbahn betreten.

Vor allem vor und an Schulen sollte man Vorsicht walten lassen, die Geschwindigkeit verringern und bremsbereit sein, teilt die Polizei weiter mit. Zwar lernen die Kinder, dass sie Fußgängerüberwege nutzen sollen. Verlassen kann man sich jedoch nicht darauf, dass sie das auch tun und sich am Überweg richtig verhalten.

ABC-Schützen gut auf den Schulweg vorbereiten

Insofern appelliert die Polizei auch an die Eltern, ihre Schützlinge bestmöglich auf die Gefahren im Straßenverkehr hinzuweisen und sie in den ersten Wochen nach Möglichkeit im Straßenverkehr zu begleiten. „Suchen Sie mit Ihrem Kind den sichersten Gang zur Schule aus und zeigen Sie, an welchen geeigneten Stellen die Fahrbahn überquert werden kann.“ Hilfreich kann auch ein Rollentausch sein, bei dem das Kind den Erwachsenen zur Schule lotst. So erkennen Eltern gut, wo noch Unsicherheiten bestehen.

Kinder, die den Schulweg mit dem Fahrrad zurücklegen, sollten ebenfalls mehrfach begleitet werden. Bis zur Vollendung des achten Lebensjahres müssen mit dem Fahrrad die Gehwege befahren werden. Eltern sollten ihrem Kind erklären, warum das Tragen eines Helmes wichtig und richtig ist und darauf bestehen. Die Polizei rät allerdings bei Erstklässlern davon ab, sie mit dem Fahrrad zur Schule zu schicken. Die meisten seien noch nicht in der Lage, die schnellen Verkehrsabläufe aufzunehmen und fix zu reagieren.

Erstklässler sollten noch nicht allein per Rad zur Schule fahren

Für ABC-Schützen gibt es sogenannte Busschulen, wo sie Regeln für die Nutzung des Schulbusses lernen. Das Überqueren der Straße nach Verlassen des Busses muss geübt werden. Kinder, die mit dem Auto zur Schule gebracht werden, sollten an geeigneter Stelle zur Gehwegseite aussteigen.

Um den reibungslosen Ablauf und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, führt die Polizei auch in diesem Jahr Kontrollen durch. Insbesondere an Grundschulen wird kontrolliert und bei Bedarf aufgeklärt, um Schulwegunfälle zu reduzieren.

