Hände desinfizieren, persönliche Daten hinterlegen – es mutet schon etwas befremdlich an, am Adventsnachmittag die stille, sparsam beleuchtete Kirche zu betreten und einer kleinen Auswahl von Sängern der Kantorei zuzuhören, die sich weit entfernt von den Besuchern aufgestellt haben. Sie hatten ihre Stimmen zuvor im Homeoffice selbst erarbeitet.

Advent ist die Zeit der Erwartung und Vorfreude. In der Klosterkirche startete die Adventszeit immer am ersten Adventswochenende mit Theaterspiel, Kaffeeduft, verklebten Zuckergusshänden, Gesängen und vielen Lichtern. In diesem Jahr ist alles anders.

Lieder verbreiten Hoffnung

Doch immerhin gibt es den Adventskranz, an dem bereits die dritte Kerze brennt, und es gibt Lieder wie „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ oder „Es kommt ein Schiff geladen“, die trotz aller Unwägbarkeiten Hoffnung verbreiten.

Wenige Kantoreimitlieder singen im Chorraum zum 3. Advent. Quelle: Cornelia Felsch

Am Sonnabend waren die rund 40 Besucher, die zur Adventsandacht kamen, erst einmal zum Schweigen verurteilt - aber zumindest hörten sie die Stimmen der Kantorei-Sänger aus der Entfernung und die Orgel, an der Kantor Matthias Noack den Gesang begleitete: „Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein.“

Aus der Dunkelheit zum Licht

Auch ein paar Nummern kleiner ist die Botschaft hörbar, die Lieder durchdringen die Zuhörer auch wenn sie im großen Kirchenschiff nur sehr gedämpft ankommen. „Wir können die Augen schließen und auf die Stimme unseres Herzens hören. Jeder Ton ist da und klingt“, sagt Pfarrerin Evelyn Tomaske-Fellenberg in ihren Andachtsgedanken. „Vielleicht ist in diesem Jahr alles anders, aber eine innere Melodie trägt uns aus der Dunkelheit zum Licht – so wie es in der Adventszeit jedes Jahr sein soll und auch ist.“

Singen mit beschlagener Brille

Vor der Kirchentür durften dann auch die Besucher einige Lieder mitsingen. Zwar mit Mund-Nasenschutz, großem Abstand und beschlagener Brille, aber dennoch mit Zuversicht.

Am Sonnabend, 19.Dezember, findet die vierte Adventsandacht um 14.30 Uhr in der Klosterkirche statt. Für die Weihnachtsgottesdienste können sich Besucher über die Kirchengemeinde ab Freitag, 18. Dezember, 20 Uhr, anmelden über http://kirche-wittstock-ruppin.reservix.de/

