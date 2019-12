Brot für die Welt – und für die Neuruppiner

Neuruppin

Lichter, Adventsmusik, Kaffeeduft und Basteleien – die Neuruppiner Klosterkirche füllt sich am Samstagnachmittag mit vielen großen und kleinen Menschen, die sich auf den Advent einstimmen möchten. Und das fällt nicht schwer bei Orgelmusik und einer advent­lichen Theateraufführung, einstudiert in der Evangelischen Schule.

Schon bei der Ankunft erleben die Besucher eine Überraschung: Kleine Schiffe – aus einem Notenblatt gebastelt – erwarten die Ankömmlinge auf den Plätzen. Das Lied „Es kommt ein Schiff geladen“, dass darauf abgedruckt ist, gehört zu den ältesten deutschsprachigen geistlichen Gesängen. 1626 wurde es nach der Vorlage eines alten Marien-Liedes im Straßburger Gesangbuch publiziert von dem Lehrer, Pfarrer und Textdichter Daniel Sudermann.

Trost für alle, die traurig sind

„Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die Menschen sind verzweifelt, Zerstörung, Krieg und Gewalt waren an der Tagesordnung“, sagt Gemeindepädagoge Thomas Klemm-Wollny in der Andacht zu Beginn des Adventsnachmittags. „Da ist es gut, Hoffnung schöpfen zu können, denn an Bord ist genug Trost für alle, die traurig sind.“

Thomas Klemm-Wollny erinnert daran, dass es auch in der heutigen Zeit Hass, Terror und Unterdrückung gibt. „Es erinnert uns daran, dass wir unser Geld lieber für Brot ausgeben sollten, anstatt damit Kriege zu finanzieren.“ Am Adventsnachmittag startet traditionell die evangelische Hilfsaktion „ Brot für die Welt“.

Konfirmanden haben Brot für die Welt und die Neuruppiner gebacken. Quelle: Cornelia Felsch

Der Duft nach Brot lockte die Besucher auch an den Stand der Konfirmanden, die den Nachmittag nutzen, um ihr selbst gebackenes Brot unter die Besucher zu bringen. In der Rohrlacker Bäckerei „Vollkern“ backen sie seit vier Jahren unter Anleitung von Bio-Bäcker Volker Apitz für den Adventsnachmittag Brote. Die evangelische Kirchengemeinde schließt sich damit einer deutschlandweiten Aktion an. Unter dem Motto „5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“ unterstützen die Jugendlichen mit ihrem Engagement Ausbildungsprojekte in ärmeren Ländern.

Der Andrang am Basteltisch ist groß – bunte Glasperlen können hier selbst hergestellt werden. Wer sich nicht so recht an den Bunsenbrenner herantraut, kann aus aufgefädelten Perlen Sterne herstellen. Quelle: Cornelia Felsch

Im Kirchenschiff reihen sich die Stände dicht aneinander. Wer anderen Menschen helfen will, hat es schwer, sich zu entscheiden. Das Netzwerk Gesunde Kinder bietet handgestrickte Kinderkleidung an. Farbenfrohe, in Myanmar gewebte Taschen lenken die Blicke auf sich. Die evangelische Kirchengemeinde engagiert sich seit Jahren für Dorfentwicklungsprojekte in dem südostasiatischen Land. „Ich finde es großartig, dass die Frauen in dem neu errichteten Webzentrum jetzt ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können“, sagt Annemarie Nippraschk, die Vorsitzende des Gesamtgemeindekirchenrates, die 2017 selbst in das Land gereist ist.

Gebastelt wird derweil überall im Kirchenschiff – Gestecke, Glasperlen und Holzsägearbeiten fordern die Kreativität heraus. In der Engelwerkstatt entstehen federleichte Wesen und nebenan drücken emsige Kinderhände den Zuckerguss auf die Pfefferkuchenherzen. Adventslieder klingen durch die Klosterkirche und die Glocken läuten den Advent ein.

Von Cornelia Felsch