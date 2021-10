Äpfel, Birnen, Nüsse und Co: Wo in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin zugegriffen werden kann

Kyritz

Ganz alter Spruch, in der Region nicht neu, aber immer mal wieder passend: „Kommst’e mit? Nach Berlitt? Über’n Zaun? Äppel klau’n?“ Relativ neu hingegen dürfte sein, dass mittlerweile keiner mehr über einen Zaun greifen muss, um sich etwas Obst zu pflücken. Weil dafür ein Blick ins Internet genügt, um legale Stellen zu finden – zumindest halbwegs legale.

Die Plattform mundraub.org zeigt auf einer Karte über 120 Stellen in den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin. Nicht nur Fallobst, auch andere Früchte sind zu finden. Die Einträge reichen bis hin zu Brombeeren und Hasel- oder Walnüssen. Zudem sind die Mostereien gelistet.

Jeder Baum hat einen Eigentümer

Wer die Region kennt, der weiß, dass das allerdings nur ein Bruchteil der tatsächlich vorhandenen Bäume oder Sträucher ist. Kaum einen Weg durch die Landschaft gibt es, an dem kein Obstgehölz steht. Und in einigen Dörfern gibt es noch ganze, oft jedoch alte und nur noch selten genutzte Plantagen. Wie in Berlitts Nachbardorf Rehfeld, das ebenso zur Stadt Kyritz gehört. Dort befindet sich eine Plantage gleich am Dorfeingang – ohne Zaun.

„Da würde ich lieber die Finger von lassen“, rät eine Frau, die in der Nähe wohnt: „Oder Sie fragen den Landwirt. Der hat schon so einige belehren müssen.“

Griff in einen Apfelbaum neben der Kirche von Rehfeld. Quelle: Matthias Anke

An den Apfelbäumen neben der Kirche in Rehfeld. Quelle: Matthias Anke

Sie selbst habe Land, auf dem an einem Wegesrand Pflaumenbäume stehen. „Ich kenne das ja. Die Leute denken, was am Acker steht, gehört keinem. Aber jedes Grundstück gehört nun mal jemandem“, sagt die Frau: „Es gibt ja welche, die pflücken im Vorbeigehen. Da würde ich nie was sagen. Aber wenn mit Körben und Leitern gleich alles auf einmal runtergenommen wird, sowas geht einfach nicht.“

Oder eben doch – wenn sie vorher gefragt wird. „Fragen kostet nichts. Und das Obst zu nutzen, ist besser, als es verfaulen zu lassen. Aber auch solche gibt es. Die gönnen keinem anderen was.“

Diebstahl dieser Art bis 1975 Mundraub genannt

Die Rehfelder Plantage findet sich nicht bei mundraub.org, wohl aber die beiden Apfelbäume dort neben der Kirche. Denn wer einen Eintrag macht, müsse sicherstellen, dass keine Eigentumsrechte verletzt werden.

Weitere Regeln in Kurzfassung lauten: „Gehe behutsam mit den Bäumen, der umgebenden Natur und den dort lebenden Tieren um. Für den Eigenbedarf pflücken ist erlaubt. Wer im größeren Stil gewerbsmäßig ernten möchte, braucht dazu eine behördliche Genehmigung.“ Oder: „Teile die Früchte deiner Entdeckungen und gib etwas zurück.“ Und: „Engagiere dich bei der Pflege und Nachpflanzung von Obstbäumen.“

Zwischen Domstraße und Rosenpark in Kyritz sind momentan noch einige wenige Äpfel zu haben. Quelle: Matthias Anke

Der Großteil der Äpfel jedoch rottet am Boden längst vor sich hin. Quelle: Matthias Anke

Dass Eigentumsrechte zu beachten sind, darauf weist schon der Begriff Mundraub hin. So hieß dieses Delikt im deutschen Strafgesetzbuch bis 1975. „Heute ist es Diebstahl nach Paragraf 242 Straf­ge­setzbuch, wenn man sich in agrarisch kulti­vierten Gebieten bedient“, erklärt Swen Walen­towski von der Anwaltsauskunft des Deutschen Anwaltsvereins.

Im Zweifel Einverständnis vom Eigentümer holen

„Agrarisch kultiviert“ sei entscheidend. Pilze, Kräuter, Beeren oder Produkte wilder Bäume sind dies schließlich nicht. Sie dürfen gemäß Bundesnaturschutzgesetz in kleinen Mengen für den eigenen Gebrauch gesammelt werden.

Laut Experten der Arag-Versicherung ist auf der sicheren Seite, wer sich das Einverständnis des Eigentümers einholt. Im Fall von Bäumen auf öffentlichem Grund könne die jeweilige Kommune kontaktiert werden. Denn dass ein Baum ohne Besitzer ist, sei in Deutschland nahezu ausgeschlossen. Allein den Angaben auf Internetseiten wie Mundraub.org zu vertrauen, schütze also nicht.

Als der Straßenmeister das Obst noch auf Märkten „verklingelte“

Von sich aus werden Polizei und Staatsanwaltschaft gegen Apfeldiebe allerdings nicht aktiv. Es müsse schon ein berechtigtes Interesse an Strafverfolgung bestehen, etwa bei erheblichen Beschädigungen von Bäumen bei der Ernte oder bei gewerblichem und vor allem wiederholtem Vorgehen.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Offensichtlich aufgrund der Eigentumsfrage werden auch die vielen Straßenbäume, mitunter ganze Obstbaumalleen, in der Karte von mundraub.org nicht oder nur sporadisch eingetragen. „Das sind ja auch unsere Bäume“, sagt Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen: „Und die stehen da nicht nur, weil es so schön aussieht, sondern das hat eine historische Ursache“.

An einer Birnbaumallee zwischen Kyritz und Pritzwalk. Quelle: Matthias Anke

So wurden Obstbäume einst für den Straßenmeister angepflanzt. Der konnte die Früchte zum Eigenverbrauch nutzen. „Oder er hat sie auf einem Markt verklingelt, sich was dazuverdient“, weiß Schmidt.

Obstpflücker dürfen Verkehr nicht gefährden

Selbstpflücker werden deshalb aber nicht gleich verfolgt. „Wir kennen das ja. Nur wenn es zu Schäden an Bäumen kommt, die wir pflegen, oder wenn einer gewerblich damit unterwegs ist, hört der Spaß auf.“

Wie viel Obst ungenutzt mancherorts herunterfällt, weil es von keinem aufgesammelt wird, zeigt sich aktuell auch auf dem Radweg neben der B 103. Quelle: Matthias Anke

Zudem seien Obstpflücker nicht gern gesehen, wenn sie zu dicht am Straßenrand zur Gefahr werden. Schmidt rät Pflückern, gut sichtbare Kleidung am besten in Leuchtfarben zu tragen. „Wer sich vernünftig verhält, gegen den unternehmen wir natürlich nichts“, sagt er.

Obst verrotten zu sehen, tut manchem in der Seele weh

„Ja, das ist so eine Grauzone. Alles hat ja seinen Eigentümer“, weiß auch Christian Kirsch. Auch dieser Mann aus Neustadt, der dort im Moment amtierender Bürgermeister ist, wurde vor einer Weile schon beim Pflücken am Wegesrand beobachtet. „Stimmt. Das war eine alte Pflaumensorte. Solche gibt es heute ja kaum noch.“ Er habe „nur zum frisch Essen was mitgenommen“.

Kirsch kennt auch die vielen Birnbäume zwischen Pritzwalk und Kyritz. „Schade, dass so viel Obst verloren geht. Das tut einem in der Seele weh, es so verrotten zu sehen.“

Streuobstwiese bei Dreetz lädt zum Pflücken ein

So etwas soll zum Beispiel in Lüttgen Dreetz verhindert werden. Dort gehört zur Gehölzsammlung auch eine Streuobstwiese. Förster Roland Protz pflanzte in den vergangenen zehn Jahren mehr als 60 verschiedene Obstbäume, oft mittels Baumpaten.

Auf der Streuobstwiese des Dreetzer Arboretums hat Förster Roland Protz in den vergangenen zehn Jahren mehr als 60 verschiedene Obstsorten gepflanzt. Quelle: Alexander Beckmann

Protz sagt: „Hier ist immer offen. Wer was pflücken will, kommt einfach. Extra anmelden muss sich keiner.“

Von Matthias Anke