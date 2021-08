Neuruppin

Klangzeitreisen: Der Titel des Abends ist Programm. Es ist eine Reise durch die Zeit und durch die Stile. Und sie vereint drei Instrumente, die man selten in dieser Konstellation hört und gerade deshalb viel Potenzial für ungewohnte Klangfarben bietet: Die Marimba, die nach Südsee schmeckt; die Geige und die Laute, die man meist in die Zeit der Barden und mittelalterlichen Minnesänger verortet.

Lautenist Wolfgang Katschner Quelle: Thomas Lox

Die Lautten Compagney Berlin bietet mit Wolfgang Katschner an der Laute, der Geigerin Birgit Schnurpfeil und dem Percussionisten Peter A. Bauer alles auf, was zu solch einer ungewöhnlichen Klangreise gehört: Mit Händel startet das Klangexperiment – seine Sonate g-Moll bekommt von den Musikern ein ganz neues Gewand verpasst: So hat man Barockmusik noch selten gehört. Das Larghetto beginnt zart, bis Birgit Schnurpfeil energisch kraftvoll ihren Bogen auf den Saiten tanzen lässt. Das Allegro gleicht einem mittelalterlichen Tanz, das himmlische wird irdisch Dank der Schellenklänge. Im Adagio zaubert die Marimba Exotik, das Finale virtuos-furios.

Peter A. Bauer an der Marimba. Quelle: Thomas Lox

Dann wird ganz sacht der Wind gefangen: Philipp Glass, Meister der Minimal-Musik, gehört zu den Lieblingen der Lautten Compagney. Betörend schön lässt das Trio dessen „Opening“ vibrieren – zum Wegträumen. Man wirft einander die Bälle zu, tritt in Dialog oder verschmilzt gemeinsam – konzentriert und beseelt zugleich.

Purcell erklingt, dann Telemann. Und wieder Philipp Glass. Peter A. Bauer zeigt seine komödiantische Seite und versucht, den Weltrekord im Tamburello-Tremolo zu brechen, bis er theatralisch in die Knie bricht und zu Boden kracht. „Eigentlich kann ich nach diesem Kraftakt nicht mehr spielen“, scherzt er und greift zur Shruti-Box, einer indischen Mini-Harmonika.

Aequinox 2021 - Klangzeitreisen mit Birgit Schnurpfeil, Peter A. Bauer, Wolfgang Katschner Quelle: Thomas Lox

Dass er auch virtuoser Maultrommler ist, bleibt nicht verborgen. Der berühmte Schostakowitsch-Walzer entzückt mit neuen Klangnuancen. Am Ende gibts eine „Surprise“: Brubecks Jazz-Klassiker „Take five“. Erkennbar – und auch völlig neu.

Von Regine Buddeke