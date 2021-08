Neuruppin

Auferstehung! Der Titel des Eröffnungskonzerts der 11. Aequinox-Musiktage in Neuruppin ist mit Bedacht gewählt. Insgesamt dreimal mussten die Musiktage verschoben werden. Sowohl für die beteiligten Musiker rund um die Lautten Compagney Berlin, als auch für das Publikum ist es nach langen Lockdown-Zeiten mit hartem Kulturverzicht wortwörtlich eine Auferstehung: „Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern ... sind sie alle ans Licht gebracht“ – um mit Goethe zu sprechen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Etliche der Konzerte fanden – auf Abstand gesetzt – im Freien statt.

„Viele von Ihnen habe ich seit zweieinhalb Jahren nicht gesehen“, sagt Siechenhauskapellen-Chefin Gabriele Lettow an das Publikum gewandt. Und zu den Musikern: „Es war eine schwere Zeit für euch, in der ihr trotzdem geübt, entwickelt, gestaltet und gestreamt habt. Ihr habt euch nicht unterkriegen lassen – und deshalb hören wir an diesem Wochenende ein ganz neues Programm.“

„Auferstehung“ mit Bach-Interpretin Dorothee Mields – endlich wieder Konzerte

Wolfgang Katschner, der gemeinsam mit Lettow die Musiktage organisiert, ergänzt: „Musiker sind da, um vor Publikum zu spielen. Wir haben natürlich viel gearbeitet und gestreamt. Aber Konzerte ohne Publikum sind blöd.“ Die Organisatoren haben das für März 2020 geplante Programm weitgehend gerettet – es gab allerdings auch geänderte Programmpunkte. So etwa die „Auferstehung“.

Aequinox 2021 - Auferstehung - mit der Lautten Compagney Berlin, Capella Angelica und Sopranistin Dorothee Mields Quelle: Thomas Lox

Dass das kein Manko ist, beweist die Aufführung am Freitagabend, wegen Regens in die Kulturkirche verlegt, zu der mit Dorothee Mields eine der weltweit gefragtesten Barock-Interpretinnen auf der Bühne steht. Ihr seidenweicher Sopran mit dem schillernden Timbre ist wie geschaffen für die Musik von Johann Sebastian Bach, die die Musiktage einläutet. Aus den 200 erhaltenen Kantaten des Meisters wurden für „Auferstehung“ Reziatative und Arien zu zwei neuen Kantaten für Sopran, Barockorchester und Vokalensemble zusammengesetzt.

Voller Energie, heiter und frohlockend, süß-sehnsüchtig, zart und berührend, kraftvoll bis triumphal lassen die Lautten Compagney, das Vokalensemble ’Capella Angelica’ und Dorothee Mields die Musik Bachs erstrahlen.

Opera Buffa: Haydns „Apotheker“ war ein Spaß

Ein Hörgenuss ganz anderer Art ist die am Samstag und Sonntag aufgeführte Opera Buffa „Der Apotheker“. Joseph Haydn hat sie geschrieben – gesungen wird sie im Stil der Commedia dell’arte. „Zum ersten mal bei Aequinox führen wir eine szenische Oper auf“, freut sich Katschner und erklärt das Prinzip der „Typen-Komödie“: „Es gibt den alten reichen Sack, das arme liebende Paar und eine große Zahl an unsympathischen, übergriffigen Typen.“ Die Ständegesellschaft der damaligen Zeit habe deren Lebenswege streng vorgezeichnet – ein Entkommen gebe es nicht – außer im Theater.

Lustig: Haydns Oper “Der Apotheker“. Quelle: Thomas Lox

Heiter und mit überbordendem mimischen Potenzial lassen die Sänger Cornelius Uhle als fauler Apotheker, Alessia Schumacher als reizend-kokette Grilletta, Christian Pohlers als ängstlich-zaudernder Liebender die Emotionen und die Musik schillern. Georg Bochow als eitel-gespreizter Volpino lässt dank seines Mezzosoprans durchschimmern, dass seine Figur mehr Gockel als Mann ist und quasi „keine Eier in der Hose“ hat. Nebenbei: Haydn ist dereinst einer Karriere als Kastratensänger nur durch strikte Intervention seines Vaters entgangen.

Mit Spielfreude und historischer Aufführungspraxis machen die Künstler den „Apotheker“ zu einem vergnüglichen Vormittagserlebnis, von dem man sich für die Zukunft mehr wünscht.

Dido und Aeneas von Henry Purcell

Eine weitere Oper – diese aber konzertant vorgetragen – ist Henry Purcells „Dido und Aeneas“. „Wunderbar dicht – eine meiner Lieblingsopern“, verrät Wolfgang Katsch­ner. Man habe wegen Corona bewusst nach Werken gesucht, die klein, reduziert und kompakt sind und für ein kleines Ensemble funktionieren

Die für die damalige Zeit extrem kurze Oper – sie dauert gerade einmal eine Stunde – bestreitet wieder die Lautten Compagney. Inga Schäfer gibt der Dido ihren warmen, vollen Sopran und lässt ihn in allen Klangfarben der Tragik strahlen. Ihr zur Seite – neben Hanna Zumsande, Angelika Lenter, Sophia Maeno und Christopher Fischer – auch Ex-’Apotheker’ Cornelius Uhle, der als Aeneas ganz anders klingt, sowie abermals Georg Bochow, der diesmal als intrigierende Zauberin einen Keil zwischen das Liebespaar und dadurch Dido in den Freitod treibt.

Inga Schäfer als Dido: in "Dido und Aeneas" - Purcells Oper wurde konzertant bei den Aequinox-Festtagen 2021 in Neuruppin aufgeführt. Quelle: Thomas Lox

Mit den Besucherzahlen sind die Veranstalter durchaus zufrieden – auch wenn Dank der reichlichen Bestuhlung auf der Wiese hinter der Kulturkirche doch jedes Mal einige Plätze leer bleiben „Wenn man bedenkt, dass die meisten Konzerte normalerweise an anderen Orten stattgefunden hätten, die oft kleiner sind, sind wir eigentlich voll besetzt“, sagt Gabriele Lettow.

