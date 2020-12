Ärger in Neuruppin: Abstandsregeln zu Windrädern weiter in der Schwebe

Neuruppin

Es ist immer noch unklar, ob das Land Brandenburg die Abstandsregelung von 1000 Metern von Windkraftanlagen zu Wohngebäuden, auf die sich der Bundestag und der Bundesrat Anfang Juli verständigt haben, übernehmen oder von einer sogenannten Länderöffnungsklausel Gebrauch machen wird. Die Klausel würde den Neubau von Windrädern auch mit einem geringeren Abstand zu Wohngebäuden erlauben.

Derzeit liefen dazu noch Abstimmungen, sagt Katharina Burkardt, Sprecherin des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung in Potsdam. Demnach ist geplant, dass das Land die Öffnungsklausel nutzt, damit noch mehr Windräder in der Mark errichtet werden können. Offen ließ die Sprecherin aber, wann die Entscheidung für diesen Schritt fallen und was das konkret heißen wird.

Anzeige

„Die Situation ist fatal“

„Die Situation ist fatal“, sagt Christian Wenger-Rosenau. Der Windradplaner aus Nietwerder bei Neuruppin baut seit mehr als 30 Jahren Energieriesen. Etwa 160 Anlagen hat der gelernte Maschinenbauer und Werkzeugmacher Wenger-Rosenau, der sich nach der Wende zunächst zum Diplomsozialpädagogen ausbilden ließ, inzwischen errichtet. Doch es könnten noch weit mehr sein. Aber seit Jahren stockt der Windradausbau in Brandenburg. Daran sind nicht allein die vielen Bürgerinitiativen Schuld, die sich gegen weitere Energieriesen vor ihrer Tür wehren.

Vielmehr vermisst der Windradplaner auch die Unterstützung durch die Politik. So wartet Wenger-Rosenau seit mehr als einem Jahr auf das Genehmigen von 16 weiteren Windrädern in der Region. Genehmigen müsste die Anlagen das Landesumweltamt. Doch bisher tut sich kaum etwas, weshalb Wenger-Rosenau von einer „Blockade-Situation“ spricht.

Bundestag hat das EEG geändert

Möglicherweise bessert sich nun die Situation, da der Bundestag am 17. Dezember eine Novelle des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes ( EEG) verabschiedet hat. Damit soll der Weg für einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energie geebnet und die Energiewende in Deutschland gelingen, heißt es. „Man muss die Energiewende vorantreiben und darf sie nicht blockieren“, betont auch Wenger-Rosenau.

Doch in der Praxis spürt er bisher wenig davon. Positiv sei, dass die Pflicht zum Abbau der Windräder, die vor 20 Jahren errichtet wurden, durch eine Übergangsregelung um ein Jahr verschoben wurde, sagt der Windradbauer. Für ihn bedeute das, dass er 2022 drei Anlagen in der Region vom Netz nehmen muss – eine steht in Oberhavel, zwei drehen sich in Ostprignitz-Ruppin.

Aus drei alten Anlagen könnte eine neue werden

Theoretisch wäre es möglich, die Anlagen zu erneuern, repowern heißt das heutzutage. Das ist aber nur möglich, wenn die Anlagen nicht zu dicht an Wohnhäusern stehen. Die Anlage bei Zehdenick in Oberhavel könne deshalb nicht repowert werden, sagt Wenger-Rosenau.

Indes können zwei Windräder bei Bückwitz in der Gemeinde Wusterhausen durch eine neue und leistungsstärkere Anlage ersetzt werden. Das lohnt sich durchaus. Denn während die Windräder bei Bückwitz bisher etwa eine Million Kilowattstunde Strom pro Jahr liefern, könnte die neue Anlage zwölf Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr bereitstellen, so der Windradplaner. Voraussetzung ist aber auch hierbei, dass die Behörden dem Repowern zuvor zustimmen.

Von Andreas Vogel