Neuruppin

Ein Garten macht viel Arbeit und um sich diese zu erleichtern, greifen viele Hobbygärtner zu Schädlingsbekämpfungsmittel, Unkrautvernichter und künstlichen Dünger.

Dass es auch anders geht, das weiß Asmelash Dagne. Schon mit 19 Jahren war er Naturwissenschaftslehrer in Äthiopien. Mit Zwölf- bis 15-Jährigen richtete er einen Schulgarten ein. Er bildete sich ständig weiter, nahm an einem Permakulturworkshop teil, arbeitete als Koordinator für die internationale Organisation Slow Food, war als Wanderlehrer in Sachen Permakultur unterwegs und als Agrarberater.

Anzeige

Masterstudium in Cottbus

Mit einem Diplom für Permakultur-Design in der Tasche kam er nach Deutschland, wo er Umwelt- und Ressourcen-Management an der Technischen Universität Cottbus studiert. Nach dem Studium will er wieder in Afrika arbeiten. „Ich möchte helfen, die vielfältigen Probleme zu lösen“, sagt er.

Weitere MAZ+ Artikel

„Die Menschen auf dem Land haben oft keinen Strom, kein sauberes Wasser, die wenigen Brunnen funktionieren oft nicht mehr.“ Neue Technologien mit Solarenergie und modernen Speichersystemen sind auch Thema seiner Masterarbeit.

Asmelash Dagne mit der Neuruppiner Gartenbesitzerin Christiane Hoppe in ihrem Reich. Die bunte Wildblumenwiese ist mittlerweile verblüht. Quelle: Cornelia Felsch

Anfang August kam Asmelash Dagne nach Neuruppin. In Gildenhall stellte er den 6000 Quadratmeter großen Garten von Christiane Hoppe auf Permakultur um. Es ist ein Ferienjob, um Geld für die Heimreise zu verdienen, denn schließlich möchte er wenigstens einmal im Jahr seine Frau und seine Tochter besuchen.

Pferdemist als Gartenhelfer

18 Kubikmeter Pferdemist wurden angeliefert, Baumscheiben freigelegt, Äste gehäckselt, der Boden mit Mulchschichten bedeckt. „Im Perma-Garten wird viel Kompost gebraucht“, sagt der Student, der zunächst einen Komposthaufen anlegt.

Auf grobe Äste folgen getrocknete Blätter, grünes Gras und Pferdemist, die abwechselnd aufgeschichtet und mit Wasser benetzt werden. Den Abschluss bildet eine dicke Schicht Pferdemist, ein Holzpfeiler in der Mitte sorgt für gute Durchlüftung.

„Nach einer Woche ist der Kompost schon 25 Zentimeter gesackt, in drei Monaten kann man den Kompost aus der heißen Rotte dann schon nutzen“, erklärt er. Und das Schönste daran: Die Natur arbeitet selbstständig.

Bewusst gärtnern mit der Natur

Wer sich die Kreisläufe der Natur im eigenen Garten zu Nutze macht, statt sie zu zerstören, kann viel Arbeit und Kosten sparen. Wenn Asmelash Dagne zu einem Gartenbesitzer kommt, dann stellt er zunächst eine ganz einfache und scheinbar simple Frage: „Warum machst du das?“

Asmelash Dagne aus Äthiopien hat den Garten im Neuruppiner Stadtteil Gildenhall auf Permakultur umgestellt. Quelle: Cornelia Felsch

Der Umweltwissenschaftsstudent weist auf den Steinhaufen, den er am Rand des kleinen Nutzgartens angelegt hat. „Hier finden Eidechsen eine Wohnung und einen Platz zum Sonnen und als Dankeschön arbeiten sie auch noch mit, denn sie fressen Würmer.“ Permakultur bedeutet für den 31-Jährigen bewusst zu gärtnern – kleine Räume zu nutzen, eine bewusste Fruchtfolge anzuwenden und mit Mulchschichten statt mit nacktem Boden zu arbeiten, so dass Erosion vermieden wird.

Zwiebel-Polizei für den Salat

Im Gemüsegarten verlegt er Trittsteine, um zu verhindern, dass die Erde beim Ernten immer wieder verdichtet wird. Dort, wo Kartoffeln gepflanzt werden, kommt auch Salat in die Erde. „Der Salat kann geerntet werden, bevor die Kartoffeln den Platz brauchen. So kann man von einem Fleck zweimal essen.“

Von einem friedlichen Miteinander im Garten profitieren alle und mit den richtigen Nachbarn gedeihen die Pflanzen gleich viel besser. „Pflanzt man Zwiebeln und Salat zusammen, dann sind die Zwiebeln die Polizei für den Salat, denn sie halten Würmer fern.“

Zum Gärtnern ist Asmelash Dagne durch Vater und Großvater gekommen. Beide vermittelten ihm den respektvollen Umgang mit der Natur. Nach dem Tod seines Vaters pflanzte er auf dessen Grab einen Baum, so wie dieser es gewünscht hatte.

Auch in seiner westafrikanischen Heimat Äthiopien legte er zahlreiche Gärten an und berät die Landwirte. Er zeigte ihnen, wie man Regenwasser besser nutzen und zurückhalten kann und wie sich der Schatten unter Bäumen optimal nutzen lässt. Entstanden sind grüne Dschungel, in denen Bohnen an Bananenbäumen emporklettern und unter Mangobäumen die Süßkartoffeln gedeihen.

Zukunftskonzept für die Landwirtschaft Bill Mollisonund David Holmgren entwickelten das ursprüngliche Konzept der Permakultur in den 1970er Jahren in Australien. Bill Mollison erhielt 1981 den Alternativen Nobelpreis. Die beiden Wissenschaftler suchten nach Ansätzen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Die Gestaltung und Bewahrungvon Vielfalt ist ein zentrales Anliegen. Natürlich gewachsene Ökosysteme sind Vorbild. Durch die Ansiedlung unterschiedlicher Pflanzen und Tiere soll die Artenvielfalt gefördert werden. Drei ethische Grundsätzestehen im Zentrum der Permakultur: Sorge für die Erde, Sorge für die Menschen, Konsum und Wachstum begrenzen und Überschüsse teilen.

Von Cornelia Felsch