Neuruppin

„Ich bin zufrieden, aber das Ergebnis hätte auch noch etwas besser sein können.“ Die Neuruppiner AfD-Frau Gabriele Köhler (61) wirkte am Montag gelassen. Köhler wollte zwar am Sonntag als Neuling für den Altkreis Neuruppin in den Potsdamer Landtag einziehen, doch letztlich fehlten ihr für diesen Überraschungserfolg knapp 1000 Stimmen. Für Amtsinhaberin Ulrike Liedtke ( SPD) gab es laut dem vorläufigen Wahlergebnis 6394 Kreuze, für Köhler 5411.

AfD-Frau: „Hier gibt es genug zu tun“

„Ich gehöre nach Neuruppin. Hier gibt es genug zu tun“, sagte Köhler, die bei den Kommunalwahlen im Mai sowohl in die Stadtverordnetenversammlung als auch in den Kreistag gewählt worden war. Dass es bei ihrem zweiten Ausflug in die Politik nicht auch gleich mit dem Landtag geklappt hat, liegt wohl allein daran, dass viele Wähler ihre Stimme am Sonntag kurzentschlossen der SPD gegeben haben, um damit zu verhindern, dass die AfD die stärkste Kraft im Altkreis Neuruppin wird, vermutete Ronny Kretschmer (44, Linke). Deshalb seien sowohl Bündnisgrüne als auch Linke unter den Prognose-Werten der Wahlforscher geblieben.

Kretschmer, der mit 2862 Stimmen 10,6 Prozent erreichte, war mit dem gesamten Ergebnis der Linken unzufrieden. „Das ist landespolitisch eine Katastrophe.“ Der Neuruppiner wird dennoch in den neuen Landtag einziehen, da er auf Listenplatz acht gesetzt wurde und die Linke zehn Mandate errang.

Leichte Kritik am CDU-Landeschef

Für Wahlsiegerin Ulrike Liedtke (60, SPD) begann der Montag wie gewöhnlich mit einer Stunde musikalischer Früherziehung in der Kita „Hüttenzwerge“ in Zechlinerhütte. Sie habe nach dem Wahlabend „wunderbar geschlafen“, sagte Liedtke, die durchaus mit einem knappen Ausgang gerechnet hatte – allerdings eher mit den Bündnisgrünen.

Doch der Neuruppiner Wolfgang Freese (63) landete mit 4486 Stimmen und 16,5 Prozent lediglich auf Rang vier. „Ich hätte mir noch mehr Stimmen gewünscht“, so Freese, doch sei er auch „sehr stolz“. Schließlich lag das Ergebnis der Bündnisgrünen im Altkreis Neuruppin mit 12,0 Prozent gut ein Prozentpunkt höher als im Landesdurchschnitt (10,8).

„Andere Ergebnisse“ hatte sich auch der Wulkower Sven Deter erhofft. „Das Abrutschen der Landespartei hat uns das Genick gebrochen“, sagte der CDU-Mann, der am Sonntag auf 5347 Stimmen und 19,7 Prozent gekommen war – und damit knapp hinter der AfD-Frau (20,0 Prozent) landete.„Das tut schon weh“, so Deter, zumal Köhler selbst im Wahlkampf kaum in Erscheinung getreten sei. „Aber die Menschen sind eben unzufrieden mit den regierenden Parteien, und auf Bundesebene hat nun mal die CDU das Sagen.“ Von dieser Sicht habe die AfD profitiert, sagte Deter. „Man muss die Dinge so einordnen, wie sie sind.“ Zudem übte Deter leise Kritik an seinem Landeschef. Ingo Senftleben, der im Wahlkampf unter anderem mit einem Lied auf sich für Aufmerksamkeit sorgte, sei von den Menschen nicht als künftiger Ministerpräsident wahrgenommen worden.

41 Prozent für Freese bei der Juniorwahl am Evi

Ein völlig anderes Bild ist bei den Juniorwahlen an der evangelischen Schule (Evi), dem Schinkelgymnasium und dem Oberstufenzentrum in Neuruppin herausgekommen. Die Schüler konnten dort ähnliche Wahlzettel wie bei der Landtagswahl ausfüllen, doch floss die Juniorwahl nicht in die Ergebnisse der Landtagswahl ein. Demnach lag der Bündnisgrüne Wolfgang Freese am Evi mit 41,1 Prozent und mit 33,8 Prozent am Schinkelgymnasium klar vorn, während AfD-Frau Köhler am Oberstufenzentrum mit 24,6 Prozent triumphieren konnte und Freese (21,6 Prozent) auf den zweiten Rang verwies.

„Ich bin schwer beeindruckt“, sagte Freese. Der Bündnisgrüne führte das gute Ergebnis am Evi und am Schinkelgymnasium vor allem auf die Friday-for-Future-Bewegung zurück. „Die Jugendlichen haben erkannt, dass es um ihre Zukunft geht.“

Bedenklich findet der Neuruppiner die vielen Stimmen für die AfD. „Wir müssen analysieren, wie wir mit diesen Wählern umgehen“, so Freese. „Wir müssen ja weiter miteinander reden.“

Zur Wahlparty kamen nur vier Direktkandidaten

Eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, wäre die Wahlparty am Sonntagabend im Schülercafé Tasca an der Regattastraße gewesen. Dorthin laden die Schüler seit einigen Jahren die Spitzenkandidaten der Parteien und Bürgerbewegungen am Wahlabend zu einer Gesprächsrunde ein. Bei den zehn Fragen am Sonntag ging es unter anderem um das 365-Euro-Ticket, um ökologische Landwirtschaft, den Kohleausstieg sowie um die Aufnahme von aus Seenot geretteten Menschen aus dem Mittelmeer.

Doch zu der Runde waren nur vier der neun Direktkandidaten gekommen: SPD-Frau Liedtke, CDU-Mann Deter, der Bündnisgrüne Freese sowie Corvin Drößler (Die Partei). AfD-Frau Köhler kannte den Termin zwar, sie ging aber als Wahlbeobachterin zum Auszählen von Briefwahlstimmen ins Oberstufenzentrum – auch weil zwei Interessierte dabei waren, die der AfD beitreten wollen.

Von Andreas Vogel