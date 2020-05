AfD scheitert mit Antrag zum Wegener-Museum in Zechlinerhütte

Neuruppin

Der Landkreis wird das kleine Alfred-Wegener-Museum in Zechlinerhütte nördlich von Rheinsberg in diesem Jahr nicht fördern. Zwar hatte die AfD beantragt, das Museum mit einem Betrag von 2000 bis 5000 Euro zu unterstützen und dabei darauf verwiesen, dass in diesem Jahr sowohl der 140. Geburtstag von Alfred Wegener (1880 – 1930), der einen Teil seiner Kindheit in Zechlinerhütte verbracht hatte, als auch dessen 90. Todestag begangen wird.

Dennoch fand der Antrag am Donnerstag beim Kreis- und Finanzausschuss in Neuruppin keine Mehrheit: Neun Abgeordnete lehnten ab, einer enthielt sich, es gab nur vier Ja-Stimmen.

Anzeige

150.000 Euro für die Kulturförderung in diesem Jahr

Für die Ablehnung gibt es offensichtlich mindestens zwei Gründe. Zum einen ist der Kreis nicht Träger des Museums. Das ist die Stadt Rheinsberg. Diese könne sich gern um eine Förderung bemühen, sagte Vizelandrat Werner Nüse ( SPD) bei der Sitzung, die wegen der Corona-Pandemie in der Aula des Oberstufenzentrums in Neuruppin stattfand. Der Kreis werde den Antrag dann prüfen. Allerdings sei ein Zuschuss über die Kulturförderrichtlinie erst für das nächste Jahr möglich. Denn das Budget für die Förderung in diesem Jahr, immerhin 150.000 Euro, war bereits Anfang des Jahres verteilt worden.

Weitere MAZ+ Artikel

Antragsschluss für einen Zuschuss im nächsten Jahr sei der 15. Oktober, so Nüse. AfD-Fraktionschef Daniel Pommerenke ließ offen, ob seine Partei im Herbst einen neuen Anlauf für die Förderung des Museums anstrengen wird oder man dies dann Rheinsberg überlässt. Vielmehr setzt die AfD darauf, dass der vom Kreisausschuss abgelehnte Antrag beim nächsten Kulturausschuss auf die Tagesordnung kommt und beraten wird.

Wegener war nicht nur Polarforscher

Um das Museum in Zechlinerhütte, das 1969 als Gedenkstätte eröffnet worden war, gibt es seit Monaten Streit. Rainer Herrmann (69), der einstige Leiter der Storchenschmiede in Linum, der selbst viele Gruppen durch das Wegener-Museum geführt hat, kritisiert das Ausstellungskonzept – weil es lediglich die Verdienste von Wegener als Polarforscher würdige. Wegener stehe mit seiner Theorie zur Kontinentalverschiebung in einer Linie mit Naturwissenschaftlern wie Einstein, Darwin und Kopernikus. Herrmann will deshalb ein wesentlich größeres Museum für Wegener in Zechlinerhütte.

Die Stadt Rheinsberg sieht sich aber finanziell nicht in der Lage, das Museum auszubauen und zu erweitern. Die Stadt, die auch das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum betreibt, setzt deshalb auf Hilfe von Land und Bund, damit das Alfred-Wegener-Museum wenigstens ganzjährig geöffnet werden kann – und nicht wie derzeit nur in der Saison.

Von Andreas Vogel