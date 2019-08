Gildenhall

Die Zeit wird knapp: Zum 1. Januar greift bundesweit die Reform der Plegeausbildung. Dann werden drei Berufsbilder zu einem neuen zusammengeführt. Künftig werden dann nicht mehr separat Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Kinderkrankenpfleger ausgebildet, sondern lediglich Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner.

„Auszubildende werden damit mehr Freiheiten bei der Wahl ihres Arbeitsplatzes und auch bessere berufliche Aufstiegschancen erhalten“, sagte am Donnerstag Brandenburgs Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke), als sie die Medizinische Bildungsakademien Neuruppin ( MBN) in Gildenhall besuchte.

„Wie mit einer Glaskugel“

Sven Stahl (42), Schulleiter für den Bereich Pflege bei der MBN, würde sich schon jetzt gern intensiver mit der künftigen Ausbildung beschäftigen wollen. Doch das ist nicht möglich – weil der notwendige Rahmenplan noch fehlt. Der Plan legt fest, was während des dreijährigen Studiums alles an Lehrstoffen vermittelt werden muss. „Derzeit ist das noch wie mit einer Glaskugel“, sagte Stahl.

Für die MBN ist das misslich. Sucht die Akademie doch bereits nach Interessenten für die neue Pflegeausbildung, die im April startet, und will zudem die Pflegeausbildung noch ausweiten. Aktuell gibt es 160 Ausbildungsplätze in der Pflege bei der MBN sowie 55 Plätze in der Physiotherapie. „Wir wollen aufstocken und bis zu 225 Auszubildende für die Pflege aufnehmen“, sagte Gabriele Plaasch, die Betriebsleiterin der MBN.

Karawanskij denkt an ein Anreizsystem

Denn die Nachfrage nach Pflegekräften ist groß. Allerdings hat Plaasch den Eindruck, dass sich bislang kaum ein häuslicher Pflegedienst um neue Fachkräfte kümmert. „Dabei gibt es immer mehr Pflegedienste, die zudem immer größer werden.“ Doch bei der Ausbildung hielten sich die Pflegedienste zurück und versteckten sich hinter den dicht getakteten Tourenplänen.

Plaasch hofft deshalb, dass das Gesundheitsministerium noch mal auf die Situation aufmerksam machen kann. „Wir werden schauen, ob und wie wir nachsteuern können“, sagte Karawanskij. Die Ministerin denkt dabei weniger an Strafdrohungen, sondern eher an ein Anreizsystem. „Wir brauchen Pfleger nicht allein im stationären Bereich, sondern ebenfalls in der Häuslichkeit.“

Karawanskij lobte ausdrücklich die Arbeit der MBN. „Die Akademie kann sich sehen lassen. Sie bietet eine Top-Ausbildung und top Bedingungen.“ Wegen des noch fehlenden Rahmenplanes konnte die Ministerin jedoch nicht helfen, da alle Bundesländer dafür noch auf eine Empfehlung des Bundes warten.

Potsdam spricht von schwieriger Herausforderung

Diese Empfehlung ist inzwischen da. „Just am heutigen Tage konnten deshalb die Rahmenpläne online gestellt werden“, sagte am Nachmittag Gabriel Hesse, Sprecher des Potsdamer Sozialministeriums. Da die Zeit „für die große Reform“ sehr knapp sei, habe man die Information sofort an die Pflegeschulen weitergeleitet, sagte Hesse. Schließlich müssten die Lehrkräfte befähigt werden, ab 2020 die Ausbildung den neuen Regularien anzupassen. „Das ist eine schwierige Herausforderung“, so der Sprecher. Er verwies darauf, dass deshalb an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg im November ein Projekt gestartet ist, um den „pflegepraktischen Teil“ der neuen Ausbildung inhaltlich und „pflegedidaktisch“ in den neuen Lehrplan integrieren zu können.

Von Andreas Vogel