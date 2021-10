Wittstock

Längst hat sich die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in Ostprignitz-Ruppin (OPR) etabliert. Zum 23. Mal hält Andreas Leddin aus Wittstock dabei die Fäden in der Hand. Bis zum 15. November können die Kartons mit Spiel- und Schulsachen, Hygieneartikeln und Süßigkeiten für Kinder in Osteuropa gefüllt und in den sechs Sammelstellen in Wittstock, Neuruppin und Neustadt abgegeben werden.

Die Aktion in OPR liegt stabil bei durchschnittlich 400 Hilfspaketen. 603 gepackte Schuhkartons im vergangenen Jahr markieren eine neue Höchstmarke. „Wegen der CoronaKrise hatten wir gar nicht so viel erwartet, umso größer war dann die Freude“, sagt Andreas Leddin.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist seit 1999 durch Andreas Leddin aus Wittstock bekannt

1999 fiel bei Andreas Leddin und seiner Familie die Entscheidung, die überkonfessionelle Initiative zu unterstützen. Weitere ehrenamtliche Akteure bringen sich dort ebenfalls ein. „Routine? Ja, die hat sich eingestellt, aber in diesem Fall ist das gut so“, sagt Andreas Leddin.

Viele Räder greifen in OPR inein­ander und bringen Jahr für Jahr diese Hilfsaktion zu einem guten Abschluss. Zielländer sind nun wieder Moldawien, Ukraine, Weißrussland, Bulgarien, Rumänien und Polen. Erst im zentralen Sammellager in Berlin wird entschieden, wohin die Pakete gehen.

Zielgruppe sind Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis 14 Jahre. Die Geschenke richten sich an drei Altersgruppen – zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre oder zehn bis 14 Jahre. Auf einem Etikett vermerken die Spender, für welche Altersgruppe und Geschlecht die Geschenke vorgesehen sind.

Andreas Leddin nimmt auch in der Kyritzer Straße 19 in Wittstock Pakete für "Weihnachten im Schuhkarton" entgegen. Quelle: Christamaria Ruch

So werden die Pakete für „Weihnachten im Schuhkarton“ in Ostprignitz-Ruppin gepackt

Die Kartons müssen unverschlossen abgegeben werden, damit die Helfer eventuell unzulässige Geschenke entfernen können. Offizielle Faltkartons stehen in den Abgabestellen bereit. Darüber hinaus können die Spender normale Schuhkartons verwenden.

„Weihnachten im Schuhkarton“ begann 1996 in Deutschland. Mittlerweile ist der „Samaritan’s Purse“ Träger der Aktion. Mit dem Spendensiegel des Deutschen Zentralinstitutes für soziale Fragen (DZI) steht sie für geprüfte Transparenz und Wirtschaftlichkeit im Spendenwesen.

Kritik an Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ stört Andreas Leddin aus Wittstock nicht

Immer wieder steht sie auch in der öffentlichen Kritik. Dabei ist von einer Aktion ohne Nachhaltigkeit die Rede. „Über die Kritik bin ich erhaben. Wir möchten vor allem den Kindern in den bedürftigen Zielländern zu Weihnachten eine Freude machen“, sagt Andreas Leddin.

Offizielle Faltkartons für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" können in den sechs Sammelstellen abgeholt werden. Bis 15. November können Geschenke gespendet werden. Quelle: Christian Bark (Archiv)

Das alles kommt bei „Weihnachten im Schuhkarton“ in das Paket

Gummibärchen, Bonbons, Kinderschokolade oder Kaugummis sind erlaubt. Es kann auch neues Spielzeug wie ein Auto, Springseil oder Puzzle eingepackt werden. Schulartikel wie Buntstifte mit Anspitzer, Blöcke, Hefte oder Malbücher sind ebenso möglich. Verboten sind Lebensmittel, Zerbrechliches, Gebrauchtes oder Kriegsspielzeug. Auch Schokolade mit Zusätzen wie Nüsse ist tabu.

Neben dem gefüllten Schuhkarton wird außerdem um Spenden für den Transport und Qualitätssicherung gebeten. „Damit sollen die Transportkosten sowie weitere Kosten gedeckt werden“, sagt Andreas Leddin.

Sammelstellen in Wittstock, Neuruppin und Neustadt

Wer sich an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen möchte, kann bis 15. November Kartons in Wittstock abgeben beim Fotostudio Manthey in der Poststraße, im evangelischen Gemeindebüro in der Sankt-Marien-Straße, im evangelischen Kindergarten im Beginenhaus in der Heiliggeiststraße sowie nach telefonischer Absprache unter 0173/4 83 35 55 bei Andreas Leddin in der Kyritzer Straße 19.

In Neuruppin ist das Hospiz „Wegwarte“ in der Fehrbelliner Straße 38 Sammelstelle. Hinzu kommt die Sammelstelle bei Luisa König im Gartenweg 2 in Neustadt.

Von Christamaria Ruch