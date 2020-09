Neuruppin

Die Schwanower haben beim Großreinemachen vorgelegt. Schon am vergangenen Wochenende haben sich im dem Rheinsberger Dorf rund 20 Leute auf dem Weg gemacht, um Müll an allen Ecken und Enden des öffentlichen Raums aufzustöbern.

Und sie haben fette Beute gemacht. Alleine 90 Glasflaschen sammelten sie auf. Dazu alte Reifen und dann auch noch einige Abfallsäcke voll an Sachen, die dort ebenfalls definitiv nicht hingehören. Insgesamt entsorgten sie nach eigenen Angaben vier Kubikmeter Müll.

Die Schwanower waren allerdings nur die Vorboten des weltweiten Cleanup-Days, der offiziell am 19. September stattfindet – und nicht die einzigen, die in der Region rund um Neuruppin daran teilnehmen wollen. Seit Jahren protestieren Umweltaktivisten an diesem Tag gegen die Verschmutzung der Gewässer.

Auch im Ruppiner Land gab es vereinzelt Aktionen wie die des Naturschutzbundes ( Nabu) in Rheinsberg. In diesem Jahr hat sich dort aber erstmals eine breite Cleanup-Day-Bewegung formiert, die nicht nur am Wasser, sondern auch in Grünanlagen Müll sammelt.

Los geht es mit dem großen Reinemachen bereits am Freitag, 18. September. Um 13 Uhr trifft sich am Café Tucholsky die Nabu-Ortsgruppe Rheinsberg-Lindow, um gemeinsam mit Sechstklässlern der Allendeschule den Uferbereich des Grienericksees aufzuräumen.

Am Sonnabend geht die Aktion in Rheinsberg und Umgebung an gleich zehn Standorten weiter. Die zentrale Aktion ist die Reinigung der Remusinsel, die von der Jugendfeuerwehr übernommen wird. Aufgeräumt wird aber auch an der Arztbaracke in der Menzer Straße oder auf dem Kirchplatz der Kernstadt, aber auch in den Dörfern Braunsberg, Prebelow, Zechow, Dorf Zechlin und Wallitz. Treffpunkt ist meistens gegen 10 Uhr. Nur in Dorf Zechlin geht es erst ab 15.30 Uhr los.

Mit im Boot bei dem Einsatz für die Umwelt ist ein ganzes Spektrum an Engagierten: Privatpersonen, die Kirche, die Feuerwehr, die Stadt, die Forst. Es gibt sogar eine eigens Facebookseite, auf der alle Details zu Treffpunkten aufgelistet sind.

Auch in Neuruppin gibt es eine ganze Reihe an Orten, die die Aktivisten in Angriff nehmen wollen. Los geht es aber für alle um 9 Uhr am Bollwerk. Von dort aus wollen die Aktivisten und ihre Unterstützer – denn bei allen Aktionen sind auch spontane Helfer willkommen – ausschwirren und 15 Standorte wie die Stadtmauer, die Wallanlagen, den Stadtpark oder auch die Seepromenade anlaufen. In Neuruppin wird der Cleanup-Day von den Stadtwerken, der Fridays-for-Future-Gruppe, der Fraueninitiative „Gemeinsam engagiert“ und dem Unverpackt-Laden organisiert.

Rund um Wustrau hat der Müll ebenfalls keine Chance, liegen zu bleiben. Los geht es dort um 10 Uhr am Pfarrhof. Von dort aus wollen die Pfadfinder und Mitglieder der örtlichen Vereine Wege in Richtung Neuruppin und Fehrbellin säubern, aber auch den Ort selbst. Die Gemeinde stellt dort einen Container für den Abfall zur Verfügung, ein Supermarkt sorgt für Verpflegung.

In Altfriesack lädt die Forst gemeinsam mit den Dorfvereinen um 10 Uhr zum Mitmachen ein. Treffpunkt ist das Vereinshaus „Alte Dorfschule“, von wo aus Abfall an den Straßen nach Wustrau, Karwe und Radensleben sowie in den angrenzenden Waldgebieten gesammelt wird.

