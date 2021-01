Neuruppin

In weiten Teilen Deutschland scheinen die aktiven Corona-Infektionen langsam abzunehmen. Auf den einschlägigen Übersichtskarten sind fast überall, sinkende Zahlen zu sehen. Im Kreis Ostprignitz-Ruppin bleiben die Infektionszahlen aber weiterhin sehr hoch. Nach den offiziellen Zahlen des Landes haben sich in keinem anderen Landkreis in Brandenburg in den vergangenen sieben Tagen mehr Menschen mit Covid-19 angesteckt als hier.

Auch wenn sich die konkreten Werte in verschiedenen Internetportalen unterscheiden – die Tendenz ist doch überall dieselbe: Ostprignitz-Ruppin hat nach wie vor eine der höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen in ganz Deutschland.

Nach den offiziellen Zahlen des Landesgesundheitsamtes lag sie am Dienstag bei 368,2, gefolgt vom Landkreis Spree-Neiße mit 296,3. Die Kreisverwaltung in Neuruppin hat auf der Basis noch aktuellerer Daten sogar eine Sieben-Tage-Inzidenz von 385,4 errechnet.

Aktuell sind mehr als 1000 Menschen an Covid-19 erkrankt

Seit knapp einer Woche meldet die Kreisverwaltung täglich etwa 1000 aktive Corona-Fälle. So viele waren es seit Beginn der Pandemie noch nie.

Am Dienstag waren demnach 1049 Einwohner des Kreises an Covid-19 erkrankt. Dem Gesundheitsamt wurden 58 neue Infektionen gemeldet.

Besonders betroffen ist laut Gesundheitsamt die Kita Köritz in Neustadt (Dosse). Allein dort mussten 19 Kinder und sechs Erzieherinnen und Erzieher in Quarantäne. Neue Corona-Fälle gibt es auch in einer Pflegeeinrichtung in Fehrbellin, ohne dass die Kreisverwaltung Details dazu nennt.

Vier Patienten sind seit Montag gestorben

Gleichzeitig wurde bekannt, dass erneut vier Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Auch diesmal traf es älteren Patienten, drei Männer und eine Frau zwischen Mitte 70 und Mitte 80. Die Zahl der Todesfälle ist damit auf insgesamt 83 gestiegen.

71 Menschen wurden am Dienstag in den drei Krankenhäusern in Neuruppin, Kyritz und Wittstock behandelt, 21 von ihnen auf einer Intensivstation. Neun Patienten mit einer Covid-19-Infektion mussten beatmet werden.

Von Reyk Grunow