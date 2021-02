Nietwerder

Die Allee nach Nietwerder bleibt vorerst stehen. Ihre Pläne, die alten Bäume entlang der Straße vom Potsdamer Platz in den Neuruppiner Ortsteile abzuholzen, musste die Stadtverwaltung begraben. Die Untere Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung hat inzwischen offenbar endgültig ihre Zustimmung verweigert.

Seit mehr als fünf Jahren gibt es schon Diskussionen um die Allee nach Nietwerder, die eine der markantesten rund um Neuruppin ist. Baumwarte der Stadt hatten bei genaueren Kontrollen festgestellt, dass viele Bäume entlang der Straße mit Pilzen befallen oder anderweitig geschwächt sind. Ihre Prognose: Fast alle Bäume werden nur noch wenige Jahre überleben.

Im Bauamt der Fontanestadt reifte daraufhin ein Plan, wie die Allee gerettet werden kann – zumindest auf lange Sicht. Das Konzept sah vor, die Baumreihe nach und nach zu fällen und anstelle, der alten Bäume neue zu pflanzen. Dabei sollten nicht nur einzelne Bäume fallen wie in den vergangenen Jahren immer wieder. Die Neuruppiner Stadtverwaltung schlug vor, ganze Abschnitte der Allee auf einmal abzuholzen und durch neue Bäume zu ersetzen.

Damit würde die bisherige Allee zwar innerhalb weniger Jahren verschwinden. Gleichzeitig könnte aber durch die vielen gleichmäßig nachwachsende neuen Bäume in einigen Jahren wieder das Bild einer geschlossenen Allee entstehen. Wenn immer nur einzelne besonders schwache Bäume gefällt und ersetzt werden, sei das auf lange Sicht nicht möglich, hieß es aus dem Neuruppiner Rathaus. In den alten Baumreihen würden so dauerhaft sichtbare Lücken entstehen.

Neuruppin wollte Allee nach und nach fällen und neu pflanzen

Fällen darf allerdings auch die Stadt Neuruppin nur, wenn der Landkreis dafür grünes Licht gibt. Und der befragt vorher eine Gruppe von Fachleuten, den sogenannten Naturschutzbeirat. Bei dem ist die Idee aus dem Neuruppiner Rathaus aber durchgefallen.

Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, ganze Abschnitte der Allee gleichzeitig zu fällen und mit jungen Bäumen nachzupflanzen. So sollte in einigen Jahren wieder ein geschlossenes, einheitliches Bild entstehen. Quelle: Henry Mundt

Auch solche Bäume abzusägen, die vielleicht erst in einigen Jahren fallen müssten, kam für die Fachleute nicht infrage. Unter anderem weil damit viele Lebensräume für verschiedenste Tiere vernichtet werden würden, die durch nachgepflanzte junge Bäume nicht ohne Weiteres ersetzt werden können.

Noch vor einem Jahr hatte Rathaussprecherin Michaela Ott angekündigt, dass im Winter 2020/21 möglicherweise mit dem Fällen der Allee begonnen werden könnte. Inzwischen ist klar, dass das auf absehbare Zeit nicht passieren wird.

Neuruppin hofft weiter auf Einigung mit dem Landkreis

„Grundsätzlich sind wir noch immer an einer gemeinsamen Lösung mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin interessiert“, sagt Michaela Ott nun auf Nachfrage. „Dazu, wann und in welcher Form es diese geben könnte, können wir derzeit keine Aussage treffen.“

Die Baumwarte würden die Allee weiter regelmäßig auf mögliche Gefahren untersuchen. „Dabei ist nicht auszuschließen, dass einzelne Bäume aufgrund fehlender Standsicherheit zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden müssen“, sagt Michaela Ott. Einzelne, aber eben nicht alle.

