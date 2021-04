Neuruppin

Es war ein ruhiges Osterwochenende. Sowohl am Tage als auch in der Nacht. Offenbar haben sich die allermeisten Ruppiner an die vom Land verhängte Ausgangssperre an den Ostertagen zwischen 22 Uhr und 5 Uhr am Morgen gehalten.

Ist auf den Straßen auch sonst nachts wenig los, waren sie an diesem Wochenende wie leer gefegt. Selbst Neuruppin war nachts so still wie sonst kaum.

Den allgemeinen Eindruck bestätigt auch die Polizei. Bis Ostermontag mussten die Beamten der Polizeiinspektion Neuruppin kein einziges Mal eingreifen, weil jemand gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen hatte. „Wir hatten keine Meldung“, bestätigte der Diensthabende. Auch auf ihren routinemäßigen Streifenfahrten hatten die Beamten keine Verstöße gegen die Auflagen festgestellt.

Inzidenz sank am Samstag und steigt bis Montag wieder leicht

Die Landesregierung hatte die Ausgangssperre verhängt, um das weitere Ansteigen der Infektionszahlen zu stoppen. Ob das gelungen ist, wird sich allenfalls in einigen Tagen oder Wochen zeigen.

Zumindest im Landkreis Ostprignitz-Ruppin scheint die Zahl der neuen Infektionen wieder langsam zurückzugehen. Lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Karfreitag noch bei 160,8, sank sie am Samstag auf 131,5. Am Ostermontag meldet das Landesgesundheitsamt für Ostprignitz-Ruppin allerdings wieder einen Inzidenzwert von 143,6.

De Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen sind in einer Region innerhalb der vergangenen Woche neu mit dem Corona-Virus angesteckt haben oder besser: Wie viele neue Ansteckungen bekannt geworden sind.

DRK testet Marktbesucher in Neuruppin kostenlos

Am Sonnabend meldet die Kreisverwaltung zwölf neue Infektionen mit Coronaviren in Ostprignitz-Ruppin, am Sonntag neun, am Montag waren es sieben, zusammen am Wochenende also 28. Allerdings melden sich viele Menschen, die am Wochenende Coronasymptome bemerken, erst zum Beginn der Woche beim Arzt. Oft fallen die bekannten Neuinfektionen nach dem Wochenende deshalb deutlich höher aus.

Das Interesse an Virentests wächst weiter. In Zusammenarbeit mit der Inkom bot das Deutsche Rote Kreuz am Sonnabend unter anderem für die Besucher des Pflanzenmarktes auf dem Schulplatz kostenlose Schnelltestes an. Wer wollte, konnte dafür ins Alte Gymnasium kommen. Mehr als 30 Marktbesucher haben die Chance genutzt, auch wenn sie teilweise lange anstehen mussten.

Von Reyk Grunow