Überraschung: Nach der SPD-Frau Dagmar Ziegler (59) aus Wittenberge wird auch Kirsten Tackmann (ebenfalls 59) aus Tornow bei Kyritz im nächsten Jahr nicht mehr bei der Bundestagswahl antreten. „Nach 16 Jahren will ich Platz machen für einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin“, sagte die Tierärztin am Montag in Neuruppin.

Mit ihrer Partei, der Linken, sei das abgesprochen, so Tackmann, die sich aber nicht aus dem politischen Geschäft zurückziehen wird. „Ich bin ja stellvertretende Landeschefin der Linken und Abgeordnete im Kreistag in Neuruppin.“

Linke will im Oktober Nachfolger küren

Wer für die Linken in der Region bei der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 antreten wird, das entscheidet sich vermutlich Anfang Oktober. Bis dahin würden noch intensive Gespräche geführt, sagte deren Kreischef Paul Schmudlach.

Bis Ende August will sich Tackmann bei ihrer Sommertour in der Prignitz und in Ostprignitz-Ruppin vor allem auf politische Konfliktherde konzentrieren. Dazu gehören für die zweifache Mutter, die als den größten Erfolg die zivile Nutzung der Kyritz-Ruppiner Heide sieht, die Probleme der Landwirtschaft.

Tackmann : regionale Erzeuger sollen gestärkt werden

„Der Preisdruck auf die Lebensmittelproduktion durch die Konzerne muss raus“, sagt Tackmann. Sie kritisiert dabei nicht allein die Bedingungen in den Schlachtereien bei der Fleischproduktion, die erst in den vergangenen Wochen deutlich zutage getreten sind, sondern auch die geringen Milchpreise. Der Milchpreis liege „seit Jahren“ unter dem Erzeugerpreis.

Tackmann will, dass regionale Erzeuger gestärkt werden und sich deshalb in den nächsten Tagen bei mehreren von ihnen umsehen. „Nur 13 Prozent der Wertschöpfung landet bei den Betrieben, 87 bei der Vermarktung“, kritisiert Tackmann. Da sei es nicht verwunderlich, dass die letzte Molkerei in der Region, die in Karstädt in der Prignitz, erst aufgekauft und nun zum Jahresende geschlossen werde.

Tackmann glaubt nicht, dass Lebensmittel unbedingt teurer werden müssen, wenn sie klima- und tierschutzgerecht produziert werden. Die Billigmärkte von Aldi und Lidl gehörten Familien, die zu den reichsten Familien im Land zählten. Das Geld müsse jedoch gerechter verteilt werden, betont die Politikerin.

Kampf gegen Corona: Tierärzte nicht einbezogen

Sie will sich deshalb bei ihrer Tour auch die solidarische Landwirtschaft von Frank Wesemann in Barenthin im Amt Gumtow anschauen, der mit einem „interessanten Modell“ neue Wege beschreite. Die Bio-Ranch in Zempow, die auch Nutzhanf anbaut, will Tackmann ebenfalls besuchen. „Der Anbau von Nutzhanf wird leider durch das Gesetz stark ausgebremst.“

Tackmann ist zwar eine Verfechterin des zivilen Ungehorsams, doch von dem Protest von rund 20.000 Impfgegnern, Verschwörungsideologen und Rechtsextremen am Sonnabend in Berlin hält sie nichts – weil dabei das Gemeinwohl gefährdet wurde. „Corona ist nicht nur eine einfache Grippe.“ Sie bedauert es deshalb, dass beim Kampf gegen das neue Virus nicht die Tierärzte mit einbezogen wurden, die eine große Erfahrung mit Seuchen haben. Die Tierärzte hätten in ihren Laboren schon früh zu den Ursachen und Folgen des Corona-Virus forschen können, während sich Humanmediziner um die Auswirkungen für die Menschen kümmern.

Das Land sollte sich klar zur MHB bekennen

„Diese Chance wurde vergeben“, so Tackmann. Dadurch fehle viel an Wissen. Die Politikerin plädiert dafür, dass Gesundheitswesen keinesfalls in die Hand von einigen wenigen Konzernen zu legen. Tackmann will Ende August auch die Ruppiner Kliniken in Neuruppin besuchen, die dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin gehören.

Zugleich forderte sie, dass das Land die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin und der Stadt Brandenburg in die öffentliche Struktur integriert. „Was geschaffen wurde, darf nicht wegbrechen.“ Ihr, Tackmann, fehle jedoch ein klares Bekenntnis des Landes zur MHB. Mit dem Geld des Bundes für den Kohleausstieg in der Lausitz dürfe keine Konkurrenz zur MHB geschaffen werden, so Tackmann.

