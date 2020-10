Alt Ruppin

Reger Betrieb herrschte am Wochenende auf dem Gelände des Kleintierzüchtervereins D4 in der Alt Ruppiner Schinkelstraße. Trotz gestiegener Coronazahlen hatte sich der Verein entschlossen, in diesem Jahr zumindest eine Schau zu veranstalten, um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, wieder am Vereinsleben teilzuhaben.

Bereits in seinem Grußwort zur Kleintierausstellung wies der Vereinsvorsitzende Oliver Weber auf die absolute Notwendigkeit von Sicherheitsregelungen hin und bat alle Mitglieder und Besucher darum, sie einzuhalten.

Durch den Lockdown blieb vieles liegen

Für Webers Verein war die Schau die erste Veranstaltung nach dem Lockdown. Selbst die großen Verbandsschauen wie die Kreis– und Landesschauen waren der Pandemie zum Opfer gefallen. Vieles sei liegen geblieben, so der Vereinschef, und selbst notwendige Reparaturen am und im Vereinsgebäude mussten verschoben werden.

Ungeachtet aller Probleme ist Weber stolz darauf, dass die Zahl der Vereinsmitglieder mit 18 aktiven Züchtern und inzwischen vier Jugendzüchtern noch immer recht stabil geblieben ist und dass auch beim Nachwuchs immer wieder Kinder hinzustoßen.

Auch Tauben und Wachteln stehen hoch im Kurs

Veränderungen gab es in diesem Jahr allerdings beim Ort für die Schau. So waren Tiere im Vereinsgebäude selbst, aber auch in einem zusätzlichen Zelt auf dem Gelände untergebracht worden. Insgesamt bekamen die Besucher mehr als 350 Enten, Hühner und Kaninchen der 19 Aussteller und Züchter zu sehen, die auch von den Preisrichtern begutachtet wurden. Auch Tauben und Wachteln waren zu bestaunen. Besonders letztere, so Weber, erlangen immer mehr Bedeutung bei den Züchtern.

Es gab viele tolle Auszeichnungen zu gewinnen. Quelle: Peter Lenz

Der erst zehn Jahre alte Jugendzüchter Jakob Herwy konnte den Kreisverbandsehrenpreis und weitere Höchstbewertungen mit seinen Japanischen Legewachteln abräumen und mit nach Hause nehmen.

Auch eine Sechsjährige räumt Preise ab

Aber auch die sechs Jahre alte Tochter des Vereinschefs, Felina Weber, war bei dieser Schau bereits in mehreren Kategorien vertreten. Unter anderem stellte die Jugendzüchterin ihre großen Mondain Tauben, Hermelin Blauaugenkaninchen sowie weiße Zwergenten aus und konnte bei allen mit Höchstnoten beziehungsweise dem Prädikat „Hervorragend“ punkten. Felina Weber und die gleichaltrige Pia Birkholz sind die jüngsten Mitglieder des Alt Ruppiner Züchtervereins.

Vereinsmeisterin in der Kategorie Wassergeflügel wurde die Jugendzüchterin Tina-Bianca Lange. Mit ihren Laufenten weiß räumte die Schülerin den Landesverbandsehrenpreis in dieser Kategorie ab.

Layla, Laina und Tobias Siebrecht räumten bei der Tombola ab. Quelle: Peter Lenz

Insgesamt waren etwa 250 Besucher auf das Vereinsgelände gekommen, um sich zu informieren – oder auch, um das eine oder andere Tier mit nach Hause zu nehmen. So wie Thomas Siebrecht mit den beiden Mädchen Laina und Layla. Wie Siebrecht erzählte, war es vor allem der Schwiegervater, der den Anstoß zum Besuch der Kleintierausstellung gab, da dieser selbst ein passionierter Züchter sei. Für die Kinder war vor allem die Tombola interessant. Und mit dem Hauptpreis, einem Präsentkorb der Adler-Apotheke, hatte zumindest Laina an diesem Tag voll abgeräumt.

Die Ausstellung wurde am Sonntag fortgesetzt und mit der Verleihung der Preise abgeschlossen.

Von Peter Lenz