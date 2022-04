Trotz zeitweise widriger Witterung haben bei einem Arbeitseinsatz auf der Halbinsel in Alt Ruppin mehr als 30 Helfer mit angepackt. Dabei nahmen sie sich vor allem die Badestelle vor, an der es einiges zu tun gab. Nun hofft der Ortsbeirat, dass auch der Steg bald in Ordnung gebracht werden kann.