Neuruppin

Manchmal kann ein Monat ziemlich lang sein. Wenn der Kühlschrank immer leerer und der Geldbeutel immer leichter wird, ziehen sich die Tage wie Gummi. „Dann mache ich mir Brot mit Margarine“, sagt Christiane (Name geändert). Das warme Mittagessen wird in diesen Tagen zum Luxus. „Zum Glück habe ich meine Tochter hier, da esse ich dann manchmal zu Mittag“, erzählt die 63-Jährige.

Christiane sitzt auf dem Hof des Mehrgenerationenhaus „Krümelkiste“ im Neuruppiner Neubaugebiet. Im Hintergrund ist Stimmengewirr zu hören – heute ist Stricktreff im Café des Stadtteilzentrums. Eine kleine Gruppe älterer Frauen sitzt um einen Tisch herum, mithilfe von Nadel und Garn entstehen hier Kunstwerke. Die Seniorinnen reichen die Wolle herum, Strickanleitungen werden genauso ausgetauscht wie Geschichten.

„Krümelkiste“ als Anlaufstelle

Christiane kommt gerne hierhin. „Hier kann man sich mal austauschen“, sagt sie. Auch zur Selbsthilfegruppe sucht sie das Mehrgenerationenhaus auf. Dass sie hier ankommen kann, liegt auch daran, dass viele Verständnis für ihre Situation haben – und selbst wissen, was Armut im Alter bedeutet.

„Das betrifft viele hier“, sagt Antje Teuffert. Sie leitet das Mehrgenerationenhaus seit 2017 und weiß um die Probleme der Menschen vor Ort. „ Altersarmut ist ganz schlimm hier“, so Teuffert. Hier – damit meint sie das Neuruppiner Neubaugebiet. Viele Senioren müssen hier mit wenig Geld über die Runden kommen.

Doch die Altersarmut betrifft nicht nur Neuruppin: Nach Angaben des Kreissprechers Alexander von Uleniecki beziehen 1365 Menschen im Landkreis die Grundsicherung im Alter. Insgesamt leben 25 796 Menschen über 65 Jahre in Ostprignitz-Ruppin, allerdings ist die Grundsicherung nur ein Indikator für Altersarmut. Nicht alle Senioren greifen auf zusätzliche staatliche Hilfen zurück.

Viele Senioren beklagen sich nicht

Wie viele von Altersarmut betroffen sind, ist daher schwer zu sagen. Auch, weil man sie vielen gar nicht ansieht. „ Altersarmut ist nach außen hin oft nicht sichtbar“, sagt Antje Teuffert. Das liege auch daran, dass sich viele Senioren nicht beklagen. Und dass die Hemmschwelle, Hilfe zu beantragen, mitunter sehr hoch ist.

Antje Teuffert leitet das Neuruppiner Mehrgenerationenhaus „Krümelkiste“ seit 2017 Quelle: Johanna Apel

Als Beispiel nennt sie die Ausgabestelle für Lebensmittel, die die Neuruppiner Tafel extra für ältere Menschen anbietet. Die wurde anfangs nur schlecht angenommen. „Die Senioren da hinzukriegen, war unglaublich“, erinnert sich Teuffert.

Als sie sich einmal ein Herz fasste und gesammelt mit einigen von ihnen zur Ausgabe ging, seien ihr fast die Tränen gekommen. „Ich gehe nicht betteln“ oder „Anderen geht es noch schlechter“, beschreibt sie nur einige der Reaktionen. Und dennoch: Sie konnte an dem Tag einige davon überzeugen, sich an die Tafel zu wenden.

Neuruppiner Tafel leistet Hilfe

Auch Christiane besucht die Tafel regelmäßig. Bedingt durch die Corona-Krise sei die Auswahl derzeit nicht so groß. „Aber es hilft“, sagt sie. Christiane hat 840 Euro im Monat zur Verfügung. Wenn Miete, Strom und Versicherungen bezahlt sind, bleibt nur noch wenig zum Leben übrig. „Wenn es gut kommt, habe ich dann noch 200 Euro, die muss ich mir einteilen.“

Christiane ist gelernte Gärtnerin, hat jahrelang in einem Stahlwerk in der Küche gearbeitet. Nach der Wende kam auch bei ihr der berüchtigte Bruch im Lebenslauf – Christiane wurde arbeitslos. Sie besuchte Schulungen und fand schließlich im Zuge einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wieder eine Stelle. 2015 dann der erneute Bruch: Christiane bekam gesundheitliche Probleme, zwei Jahre später beantragte sie Rente. Hätte sie ihre Tochter nicht, sagt Christiane, würde sie wohl noch weniger über die Runden kommen.

Große Solidarität unter den Senioren

Wie ihr geht es vielen Senioren, sagt Antje Teuffert. Oftmals fehlt es am Nötigsten. „Von dem bisschen Geld müssen viele noch Medikamente kaufen“, sagt sie. Doch die Solidarität ist groß. „Selbst in ihrer Hilflosigkeit denken viele noch an andere“, so die 46-Jährige. Einmal habe sie einen älteren Mann zur Tafel begleitet, der sich Äpfel wünschte.

Als ihm einige angeboten wurden, nahm er dann doch nur zwei. „Die genügen mir, andere wollen ja auch welche“, sei die Antwort gewesen. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das heute so nicht mehr gibt“, sagt Antje Teuffert. Die ältere Generation habe noch ein anderes Verständnis von Solidarität – und von Bescheidenheit.

Was zum Leben dazugehört

Dennoch hofft sie, dass die Senioren ihre Stimme mehr erheben würden. „Das Schlimme ist, dass sie nicht drüber reden“, sagt Teuffert. „Ich würde mir wünschen, dass sie nicht einfach alles hinnehmen.“ Jedoch seien viele so erzogen worden, nicht zu klagen. „Manche sind einfach froh, dass es keinen Krieg gibt“, so Teuffert.

Doch zum Leben gehört mehr als die Abwesenheit von Krieg. Zum Beispiel gutes Essen. Auf die Frage, woran es ihr am meisten fehlt, sagt Christiane: „Ich würde gerne gute Lebensmittel kaufen – und auch mal ein Stück Fleisch.“

Von Johanna Apel